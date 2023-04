In piazza contro la guerra in Ucraina

In piazza per manifestare contro la guerra e l'invio di armi all'Ucraina. E' l'iniziativa di Unione Popolare che sarà in piazza a Rho nel finesettimana.

Unione Popolare del nord ovest milanese sarà per 2 weekend nelle piazze dei comuni del nostro territorio per manifestare la contrarietà alla guerra e alla politica di invio delle armi adottata dai governi italiani.

«Siamo fortemente preoccupati per gli sviluppi che il conflitto in Ucraina potrà avere nell’immediato futuro, conseguenze che già oggi sono devastanti per le popolazioni coinvolte direttamente nella guerra e preoccupanti per le conseguenze economiche che anche noi italiani stiamo scontando, basti vedere l’inflazione che mangia il 10% degli stipendi dei lavoratori - affermano dal gruppo di Unione Popolare - E’ giusto che i cittadini sappiano che nel panorama politico italiano ci sono persone e movimenti politici che si oppongono alla guerra e all’invio di armi e propongono che l’Italia assuma un ruolo di neutralità attiva e mediazione diplomatica per evitare che la situazione esploda definitivamente lasciando un mondo di macerie ai nostri figli. Saremo in piazza san Vittore a Rho sabato 8 aprile dalle 9 alle 12, e in piazza San Magno a Legnano dalle 15 alle 18 dello stesso giorno. Saremo inoltre nelle piazze di Cornaredo, Pregnana, Rho , Legnano, Bareggio e Pero nel week end del 15 e 16 aprile.