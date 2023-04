La Sangiorgese basket sconfitta contro Montecatini

Una bella ed intraprendente Sangiorgese basket esce sconfitta dalla sfida con la Fabo Herons Montecatini dopo 40 minuti di grande battaglia ed intensità.

Sconfitta contro Montecatini per la Sangiorgese

I ragazzi di coach Roncari di San Giorgio su Legnano quasi perfetti per due quarti, subiscono nella seconda parte di gara l'aggressività della difesa toscana brava a limitare l'attacco blu arancio e grazie alla qualità di Arrigoni e Chiera a trovare in avvio di ultimo periodo il break decisivo per arrivare alla vittoria. Rimane l'amarezza per il risultato ma certamente il coraggio e l'impegno di un gruppo che non si è disunito ed ha lottato fino alla fine.

Il tabellino

Ltc Sangiorgese Basket - Fabo Herons Montecatini 84-89 (25-30; 21-23; 12-17; 26-29)

Ltc Sangiorgese Basket:

Toso 6, Cassinerio, Bianchi 14, Bertocco 12, Testa 23, Bloise 5, Biancotto 6, Pesenato 6, Cappelletti 7, Airaghi 5, Cardani n.e, Mana n.e

Coach: Roncari

Fabo Herons Montecatini: Arrigoni 12, Carpanzano 13, Nnabuife, Bechi 8, Giannini 5, Giancarli 3, Lorenzetti 10, Natali 12, Chiera 18, Torrigiani n.e, Dell’uomo 8, Cei n.e

Coach: Barsotti