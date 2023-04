Incidente tra auto: feriti anche due bambini, arriva l'elisoccorso

Incidente tra due auto a Rescaldina, arriva l'elisoccorso.

Incidente, due bimbi tra i feriti

L'impatto è stato tra due vetture. E' l'incidente avvenuto poco fa, nel pomeriggio di oggi, martedì 4 aprile 2023, a Rescaldina. Erano le 18 quando le due auto si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Bozzente, giunte all'incrocio con via Grossi. Tra le persone rimaste ferite anche due bambini che si trovavano in auto insieme alla madre.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze, tra cui quella dell'Azzurra di Caronno e quella di Cadorago, l'automedica dell'ospedale e l'elisoccorso da Como che è atterrato su un campo vicino. Le cure sono state prestate a due bambini, uno di 4 e l'altro di 7 anni che si trovavano sull'auto guidata dalla madre, 34 anni: uno di loro è stato portato con l'elisoccorso in codice giallo all'ospedale di Bergamo, l'altro all'ospedale di Legnano come la mamma; il guidatore dell'altra vettura, un 19enne, è finito alla Mater Domini di Castellanza in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia locale e i Vigili del fuoco.