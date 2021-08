Qualità dell'aria: a Castano installate le centraline

Qualità dell'aria: a Castano Primo sono state installate due centraline, che sono già entrate in funzione.

Qualità dell'aria: due le centraline installate

Sono state posizionate sui due plessi scolastici dell'istituto comprensivo Falcone e Borsellino le due centraline che misurano la qualità dell'aria, entrate in funziona da ieri, venerdì 6 agosto 2021. la scelta era stata annunciata negli scorsi mesi dall'assessore all'Ecologia Alessandro Landini.

"Attenzione ai nostri studenti"

Ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pignatiello nella mattinata di oggi, sabato 7 agosto:

"Da ieri mattina le centraline di rilevamento della qualità dell'aria sono in funzione. Sono due e sono posizionate sui due plessi scolastici dell’Istituto comprensivo. Una scelta che vuole essere di totale attenzione e vicinanza ai nostri studenti e che mira a continuare nell’opera di intervento e controllo sulle nostre scuole. Le centraline non consumano energia, si ricaricano tramite raggi solari e sono collegate alla rete internet in modo da aggiornare i dati raccolti costantemente".

Il controllo della qualità dell'aria tramite un'App

Ha poi spiegato il primo cittadino:

"Tutti i castanesi possono prendere visione dello stato della qualità dell’aria in tempo reale mediante l’applicazione ‘WISEAIR’. La sostenibilità del territorio, la tutela dell’ambiente e la difesa della salute dei nostri cittadini sono da sempre priorità irrinunciabili per la nostra Amministrazione. Castano Primo fa parte del Parco del Ticino ed è una città ricca di verde, ciononostante non è distante dall’aeroporto di Malpensa, dall’inceneritore Accam e dalla centrale termoelettrica di Turbigo. Il progetto con Wiseair ci permette di continuare il nostro impegno di sensibilizzazione e di controllo in totale trasparenza con la comunità. Attraverso questi strumenti tutti i cittadini sono aggiornati in tempo reale sullo stato dell’aria e per il Comune sarà più semplice adottare misure ed iniziative volte a migliorare sempre di più la qualità dell’aria che respiriamo".

Ecco le zone dove sono state installate le due centraline: