Posta: la riapertura slitta per l'ennesima volta

Nuovo rinvio dell’apertura dell’ufficio postale di largo Europa a Cuggiono. L'ennesimo.

Posta di Cuggiono: ancora in corso i lavori di modernizzazione

Sembra una barzelletta invece è la realtà: la riapertura dell’ufficio è ulteriormente rimandata a giovedì 15 febbraio. I disagi per i residenti proseguiranno e le lamentele sono ormai all’ordine del giorno.

Il sindaco Giovanni Cucchetti spiega:

"Siamo impegnati come Amministrazione, per quanto possibile, nel monitoraggio della situazione e chiediamo costantemente che si accelerino i lavori per poter permettere a tutti i cittadini, e soprattutto agli anziani, di poter usufruire di un servizio essenziale".

La riapertura era prevista per fine novembre, ora il quarto rinvio

Proprio gli anziani sono i più disagiati perché costretti a farsi accompagnare fuori paese per le diverse operazioni e anche solo per fare un prelievo, visto che lo sportello bancomat non funziona. L’intervento di modernizzazione avrebbe dovuto concludersi in un primo tempo a fine novembre, termine impossibile da rispettare visto che i lavori erano iniziati dopo la seconda metà di novembre; poi la ripresa dell'operatività era stata posticipata al 22 dicembre, rinviata ancora al 30 gennaio, poi rimandata al 8 febbraio e ora la nuova comunicazione indica la riapertura al 15 febbraio.

All'ufficio di Inveruno una corsia dedicata per i cittadini di Cuggiono

I cittadini dovranno ancora rivolgersi all’ufficio di Inveruno dove è presente una corsia dedicata, per ritirare pacchi, posta in giacenza, eseguire operazioni sul proprio conto o libretto.