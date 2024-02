Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024

MAGENTA: Maxentia Big Band

Proseguono gli appuntamenti della Maxentia Big Band in collaborazione con l’IdealMagenta. Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 22 di oggi, venerdì 9 febbraio, allo storico locale magentino, con la Maxentia Brass Band, formazione che propone le tipiche musiche Dixieland delle marching band di New Orleans.

SEDRIANO: Giorno del ricordo

La sezione Anpi Carlo Chiappa di Sedriano e Vittuone celebra il Giorno del Ricordo con una mostra in piazza del Seminatore a Sedriano, attorno alla statua, prevista per domani, sabato, dalle 9 alle 16.30.

«Fascismo, Foibe, Esodo - Le tragedie del confine orientale» è il titolo dell'esposizione che fa poi riferimento a quanto sancito dalla legge sul Giorno del Ricordo «al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». La mostra è stata elaborata dalla Aned, associazione nazionale deportati nei campi di sterminio.

SEDRIANO: Maratone di Pittrici

Sta ormai arrivando alla sua chiusura la Maratona di Pittrici organizzata dall’associazione Amici nella Cultura in collaborazione con l'associazione Pensionati Sedriano e con il patrocinio del Comune.

Fino a oggi, venerdì, sarà visitabile l’esposizione pittorica di Aurelia Menescardi con «Natura tra fantasia e realtà»; ultima pittrice in mostra infine sarà Marisa Protano e Margis «Aspettando primavera» da domani, sabato, fino a venerdì prossimo.

Le mostre si terranno nella sala dell’Aps in piazza della Chiesa dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

BAREGGIO: Giorno del ricordo

Il paese commemora le vittime delle Foibe. Il ritrovo è previsto per domani, 10 febbraio, alle 10 al parcheggio intitolato alle Vittime delle Foibe (di fronte al Carrefour), quando l'Amministrazione commemorerà il Giorno del Ricordo.

In particolare verranno fatte delle letture di testimonianze di esuli giuliano dalmati. Il sindaco Linda Colombo e il consigliere con delega alla Cultura Ermes Garavaglia invitano la cittadinanza a partecipare al momento di commemorazione.

ABBIATEGRASSO: Enigma Tiziano e Giorno del ricordo

-In occasione del Giorno del Ricordo, sabato 10 febbraio alle ore 10:30 l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso insieme alla Sezione di Assoarma, organizza una cerimonia pubblica per rendere omaggio alle vittime delle foibe ed in ricordo dell’esodo istriano presso l’area a verde di Via Pianzola. Oltre alla rituale deposizione di una corona verrà scoperto ed inaugurato un cippo commemorativo.

-Domenica 11 febbraio 2024 alle 10.30 (Sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso). Chiara Montani (Architetto di formazione, ha lavorato nel campo del design, della grafica e dell’arte, esplorando varie tecniche e materiali, e partecipando a esposizioni in Italia e all’estero), presenta “Enigma Tiziano” (Garzanti). Dialoga con l’Autrice Alberto Fossati (Avvocato, autore di libri gialli)

ROBECCHETTO CON INDUNO: Giorno del ricordo

Un recital a quattro voci per non dimenticare. «Bora, il vento dell’esilio». È questo il titolo del recital a quattro voci che per iniziativa dell’Amministrazione comunale si terrà domani, sabato, alle 21, nella biblioteca civica Alda Merini, in via Novara, in occasione del «Giorno del Ricordo». Lo spettacolo è a cura della Compagnia dei Gelosi ed è ispirato al libro “Bora, il vento dell’esilio” di Anna Maria Mori e Nelida Milani, un testo che permette di comprendere il reale significato dell’esodo istriano nel secondo dopoguerra, nonché il sofferente vissuto dei “rimasti” e degli “andati”. Il sindaco Giorgio Braga afferma: «È una valida proposta culturale per la nostra comunità per celebrare il Giorno del Ricordo, riflettere insieme su una delle pagine più buie della storia recente: i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata».

PARABIAGO: Le letture di Carnevale

L'assessorato alla Cultura e il Gruppo Giovani Lettori guidato dalla professoressa Laura Viganò, promuove intanto domani, sabato, alle 10, il Carnevale insieme, vale a dire letture animate per bambini che si terranno negli spazi della biblioteca civica di via Brisa. Un assaggio di quanto andrà in scena poi sabato Sabato 17 febbraio in piazza mercato a partire dalle 11 la città darà il via alla giornata di colori, maschere e festa con frittelle, zucchero filato, truccabimbi, giostre, musica, carri allegorici e tanto altro. Alle 14.30 è prevista la partenza della sfilata dei carri allegorici verso piazza Maggiolini. Al termine di quest’ultima ci sarà la sfilata che sarà contrassegnata dalla premiazione delle maschere più originali secondo queste categorie: bambini, adulti, gruppi di amici e carri allegorici. Saranno loro a prendere parte ai festeggiamenti.

Il progetto «Carnevaliamo 2024» è promosso in collaborazione e con la partecipazione delle scuole primarie e dell'infanzia degli istituti di via IV novembre e via legnano; i corpi musicali cittadini «Santo Stefano» e «San Lorenzo»; la parrocchia di Ravello; la compagnia teatrale «Dove volano le aquile» e la presenza di una radio locale per l'intrattenimento.

RESCALDINA: Cineforum e mostre

Più di un evento nel weekend: infatti oggi, venerdì, alle 21, all’auditorium comunale di via Matteotti, verrà proiettato «Campioni» di Bobby Farrelly, film proposto per il cineforum dedicato agli adulti; domani, sabato, due le iziative in programma nella biblioteca comunale Lea Garofalo di via Battisti: alle 10:30 si terranno le letture animate dal titolo «Io mi mangio la luna» dedicate ai bambini dai due ai cinque anni mentre, alle 11.30, ci sarà un biblioaperitivo dal titolo «E a me è capitato di esserti accanto», durante il quale verranno lette e commentate le poesie e le lettere di Wislawa Szymborska.

Ultimo evento da citare è un altro incontro dei lunedì filosofici «Animalia», iniziativa a cura di Mario Domina: appuntamento lunedì, in biblioteca alle 21.

RESCALDINA: Carnevale in oratorio

Tutto pronto per il Carnevale organizzato dall’oratorio don Bosco, che, per la prima volta, ha voluto scindere in due date i festeggiamenti creando un polo a Rescaldina e uno a Rescalda. Si inizia domani, sabato, alle 14: tutta la cittadinanza è invitata al ritrovo in piazza mercato a Rescaldina, pronti per la sfilata affiancati dalla banda del paese, fino all’oratorio don Bosco.

Giunti in oratorio, il divertimento continuerà con i giochi proposti dagli animatori, giochi a tema Medioevo e una merenda per finire in bellezza la giornata. Il tema dei costumi di questa sfilata saranno le fiabe e le favole del Medioevo ed è un progetto realizzato nell’ambito dell’iniziativa «Restiamo insieme» promossa e finanziata da Regione Lombardia.

SAN VITTORE: Aspettando la Cinque Mulini

Questo il nome della fitta serie di eventi promossi dall'Unione sportiva, con il patrocinio del Comune, in vista della famosa corsa campestre che quest'anno si correrà il 17 novembre. Oggi, venerdì, si parte con il «Green day», giornata dedicata alla pulizia delle aree verdi; ritrovo dei ragazzi delle scuole in via Valloggia alle 10, alle 11.30 tutti alla curva del Gelso per l'inaugurazione dei due gelsi e targa commemorativa e, alle 12, rinfresco al Mulino Meraviglia

CERRO MAGGIORE: Arriva il Carnevale

Il Carnevale arriva in paese. Si inizia infatti domani, sabato, a Cerro: alle 15.30 sarà di scena l'evento «Ma che maschera maestro» che si svolgerà all'oratorio e darà il via al «Carnevale cerrese 2024». La tradizionale sfilata dei carri sarà invece domenica 11 febbraio, dalle 14.30, a Cantalupo (in caso di maltempo sarà il 17 febbraio). Carnevale che tornerà a Cerro sabato 17, in piazza dell'ex municipio, dalle 15. Tutti gli eventi carnevaleschi sono organizzati dal Comitato Carnevale cerrese e dalla Parrocchia di San Bartolomeo in collaborazione con l'assessorato alla Cultura.

