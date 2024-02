Due studenti del Bernocchi vincitori della sfida IT academy day

Lunedì 5 febbraio gli studenti dell'Istituto Bernocchi di Legnano, Filippo Cena, studente della 5^D a indirizzo Telecomunicazioni, e Alexander Mocchetti, studente della 5^G a indirizzo Informatica, hanno conquistato due vittorie all’IT Academy Day 2024, giornata di challenge a tema tecnologico organizzata dalla Junior IT Academy dell’azienda Cisco, presso il Centro Congressi NH di Assago.

Due studenti del Bernocchi vincitori della Sfida IT

I ragazzi si sono distinti rispettivamente nelle sfide nell’ambito del Networking e della Programmazione. Filippo era già stato selezionato a livello nazionale per partecipare di diritto alla giornata, per le capacità dimostrate nel corso dei Laboratori Cisco 2023, rivolti ai diplomandi di Istituti Tecnici di Informatica e Telecomunicazioni di tutta Italia.

“La sfida - spiega Filippo - consisteva in un penetration test: dovevamo attaccare un router nemico e rubare username e password. Bisognava poi far saltare in aria il ponte, cioè disabilitare il collegamento per impedire di subire a propria volta il furto dei dati. Come in battaglia, distruggere un ponte può impedire l’invasione. Io ho vinto la guerra perché ho fatto saltare il ponte.”

Non da meno Alexander, che si è fatto valere nella challenge di Programmazione.

“Si trattava di creare di un applicativo che si potesse interfacciare con Spotify”, racconta il ragazzo. “Ci è stata fornita una base codice con diversi errori: bisognava individuarli e correggerli per far funzionare l'applicazione. E’ stata un’esperienza interessante e molto formativa.”

Il futuro dei due studenti del Bernocchi

Per gli studenti si aprono ora nuove sfide per il futuro. Entrambi vogliono proseguire gli studi all’università, Filippo in Fisica, per poter lavorare in ricerca e sviluppo, magari occupandosi di computer quantistici, Alexander in Informatica, per poter ampliare le sue competenze sia nell’ambito della programmazione, sia in quello del networking.