Spacciava droga dal suo appartamento: arrestato

Spacciava droga dal suo appartamento di Cerro Maggiore: arrestato.

Spacciava dal suo appartamento

I Carabinieri avevano notato quel via vai sospetto e allora sono entrati nell'appartamento per un controllo. E qui hanno trovato l'uomo con della droga. E' quanto successo nel pomeriggio di mercoledì, in una palazzina di via Turati, a Cerro Maggiore. I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: si è trattato di un 32enne, colombiano, regolare, trovato in possesso di 36 grammi di marijuana, cinque di cocaina oltre ad un bilancino e materiale da taglio e confezionamento. Tutta droga che l'uomo spacciava dal suo appartamento.

Il via vai di clienti

Come detto, al 32enne i militari sono arrivati dopo alcuni servizi di osservazione. I clienti si recavano infatti a casa dell’uomo, dove vi era la sostanza stupefacente. Così gli uomini dell’Arma hanno messo in campo un apposito servizio di appostamento e poi, mercoledì, il blitz nella casa dell’uomo.