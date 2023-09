Playground: la gestione del nuovo parco sportivo è stata affidata alla Soi

La gestione delle aree attrezzature del nuovo playground di Inveruno, inaugurato due settimane è stata affidata alla Soi (Sportiva oratoriana inverunese).

Playground: il Comune ne ha affidato la gestione alla polisportiva oratoriana

Spiega l'assessore allo Sport Paolo Ferrario:

"Valutato che la struttura comunale non è in grado di provvedere con risorse e personale proprio alla gestione del campo attrezzato per attività sportiva all’aperto, si è deciso di avvalersi del supporto di un soggetto del terzo settore. Considerato che la Soi ha manifestato il proprio interesse all’utilizzo, alla gestione coordinata con il Comune e alla manutenzione, è stata sottoscritta con l’associazione apposita convenzione".

Calistenics e campi, quando liberi, potranno essere utilizzati anche dai cittadini

In base a quanto sottoscritto, l’uso del calisthenics, dei campi da basket e beach volley è riservato in modo esclusivo alla Soi; compatibilmente con il programma di attività dell’associazione, le strutture potranno essere utilizzate dai cittadini, enti di promozione sportiva aderenti al Coni, scuole. Alla Soi spetta la manutenzione ordinaria delle strutture e cioè della rete del campo da beach volley, la verniciatura delle parti metalliche del campo da basket, la verifica del calisthenics, la pulizia dell’area dopo utilizzo esclusivo per i tornei. Può esporre cartelli pubblicitari, vendere bevande durante le sue manifestazioni nel rispetto delle autorizzazioni amministrative. Il Comune, previa comunicazione, potrà disporre dell’area per lo svolgimento di feste e attività sportive, civiche e ricreative. La convenzione ha durata di tre anni, fino al 14 agosto 2026.

Bettinelli: "Questo angolo di paese è stato pensato per i ragazzi e non solo"

Il nome del T(h)ree Park di via Modigliani, lo spazio pubblico dedicato allo sport e tempo libero, richiama il tre, tre come le aree attrezzate presenti: il castello per fare calisthenics, il campo da beach volley e quello da basket. Le aree sono inclusive, adatte per i diversamente abili.

Il sindaco Sara Bettinelli aveva così dichiarato durante la cerimonia del taglio del nastro (nella foto di copertina):

"Abbiamo inaugurato uno spazio aperto a tutti i nostri cittadini Uno spazio nato grazie anche alla collaborazione con la società sportiva Soi e con il Consiglio comunale dei ragazzi. Affidiamo alla cittadinanza questo angolo di paese, pensato per ragazzi e non solo, nella speranza di un utilizzo consapevole e rispettoso delle regole civili".

La targa in memoria dell'agente Marco Selmo a due anni dalla scomparsa

Su richiesta della Soi, la struttura ha una dedica alla memoria di Marco Selmo, l'agente di Polizia Locale scomparso due anni fa in un incidente. La targa è stata inaugurata dai suoi figli, Roberto e Alessandro; così la sua disponibilità verrà ricordata in un luogo frequentato da giovani e famiglie.