Incidente mortale: a perdere la vita è stato il vigile di Inveruno Marco Selmo.

Incidente mortale: a perdere la vita è un vigile di Inveruno

Ha perso la vita il vigile Marco Selmo. Lavorava al comando di Inveruno da oltre vent’anni. Questa mattina infatti, lunedì 8 marzo, era alla guida della sua moto quando un’auto guidata da una donna e una moto con a bordo l’agente Marco Selmo si sono scontrate lungo via Lombardia incrocio con via Lazzaretto a Inveruno. Sul posto sono intervenute due ambulanze a sirene spiegate e un’automedica ma è stato tutto inutile. L’agente 52enne è morto sul posto.

Una notizia che ha sconvolto tutti i colleghi, gli amministratori e gli esponenti del gruppo di minoranza.

La dinamica del sinistro

La macchina era ferma allo stop di via Lazzaretto quando ha improvvisamente svoltato in via Lombardia da dove proveniva il vigile a bordo della moto. L’impatto tra i due è stato inevitabile.

Il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli