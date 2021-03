Tragedia a Inveruno: lunedì i funerali del vigile Selmo

Tragedia a Inveruno: ecco quando si svolgeranno i funerali dell’amato vigile Marco Selmo.

Tragedia a Inveruno: i funerali del vigile Selmo

Si svolgeranno lunedì 15 marzo 2021 alle 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale in piazza San Martino a Inveruno i funerali dell’amato agente di Polizia Locale Marco Selmo, venuto a mancare a soli 52 anni a causa di un incidente in moto che lo ha visto coinvolto nella mattinata di lunedì 8 marzo, mentre si stava recando al lavoro in Comando.

Una notizia che ha sconvolto il paese e l’intero territorio: tutti infatti hanno voluto ricordare con estremo affetto quello che era definito il “vigile buono”, sempre disponibile e pronto a strappare un sorriso al prossimo.

Una comunità in lutto

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni alla famiglia di Selmo. Tra questi quelli delle associazioni locali di Inveruno, dei gruppi oggi in opposizione e dell’Amministrazione comunale.

Ha infatti ricordato il sindaco Sara Bettinelli:

“Abbiamo perso una grande e bella persona. Un collega, un amico, un vigile che ha sempre svolto il suo ruolo con dedizione. Tutta l’Amministrazione e il Consiglio comunale, il personale del Comune si stringe intorno alla moglie e ai figli in questo momento di dolore. Marco era il vigile del paese, era il decano della Polizia Locale, sempre disponibile con il suo carattere gioviale, ti accoglieva con il sorriso per cercare di risolvere ogni situazione. Era una persona cui voler bene, è una gravissima perdita per il Comune di Inveruno”.