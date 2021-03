Addio a Marco Selmo: il cordoglio dei pompieri di Inveruno

Anche i Vigili del Fuoco di Inveruno si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dell’agente di Polizia Locale Marco Selmo.

Un paese intero in lutto

Stamani, lunedì 8 marzo 2021, Inveruno si è svegliata con una notizia che non avrebbe mai voluto sentire: il “suo” agente di Polizia Locale, Marco Selmo, è tragicamente venuto a mancare in un incidente mortale. Era alla guida della sua moto lungo viale Lombardia, quando è avvenuto lo scontro con un’auto proveniente da via Marcora. Sul posto erano giunte due ambulanze a sirene spiegate e un’automedica, purtroppo però il loro intervento è stato inutile.

Il cordoglio dei Vigili del Fuoco volontari

In queste ore i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno hanno scritto.

“Ogni volta che avevamo bisogno della Polizia Locale eri sempre pronto ad aiutarci e sempre con il sorriso. Il Distaccamento di Inveruno si stringe al dolore della famiglia. Ciao Marco, Grazie”.

Il messaggio del sindaco

Stamattina, anche il sindaco Sara Bettinelli aveva scritto sui social:

“Oggi il Comune di Inveruno è in lutto. Abbiamo perso il nostro Vigile, Collega, Amico Marco Selmo. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia. Vi chiedo comprensione. Non recatevi in Comune se non per vera ed estrema urgenza”.