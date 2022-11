Penne nere ad Abbiategusto

Alpini protagonisti di Abbitategusto 2022. Il gruppo di Bià per la kermesse enogastronomica in città sarà presente in Piazza Castello per offrire a tutti i visitatori piatti tipici della tradizione.

Con i piatti della tradizione

Le ‘penne nere’ hanno allestito uno stand dove cucineranno i piatti tipici del territorio: polenta taragna, poenta e gorgonzola, polenta e bruscitt, cotechino e lenticchie, castagnaccio, pan dei morti e pan mein.

Suggestiva anche l’illuminazione del monumento degli alpini di Bià, per questi tre giorni con fari di luce rossa, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.