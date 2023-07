Parco Castello affollato nonostante il divieto, il sindaco: "Non entrateci"

"Mi appello a tutti i cittadini: non entrate al Parco Castello".

Parco Castello, il sindaco richiama al rispetto del divieto di accesso

A parlare così è il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, che richiama legnanesi e non solo al rispetto dell'ordinanza emessa dopo il nubifragio con tromba d'aria di lunedì 24 luglio, con la quale Palazzo Malinverni ha vietato l’accesso in tutti i parchi, aree verdi e giardini della città per ragioni di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità e ha raccomandato inoltre ai ciclisti di evitare di percorrere i tratti di piste ciclabili che confinano con aree verdi e boschive

"Il nubifragio ha danneggiato 50-60 piante che vanno abbattute"

Le situazioni più critiche che ancora si riscontrano in città sono quelle del Parco Castello e del Cimitero Parco. Proprio in relazione alla situazione del Parco Castello, che ha visto in questi giorni la presenza di molte persone nonostante continui a essere valida l’ordinanza di chiusura dello spazio verde, il sindaco Radice si appella a tutti i cittadini per non entrare nel parco:

"Serviranno ancora diversi giorni per la sua messa in sicurezza e la situazione del verde presenta diversi punti critici, in particolare nelle zone vicine alla pista si skateboard, al campo di bocce e al chiosco. Da una ricognizione sembra che, oltre agli abbattimenti preventivati a seguito del censimento arboreo, altri 50-60 alberi danneggiati dal maltempo dovranno essere abbattuti. Nel frattempo chiedo ai cittadini di rispettare l’ordinanza e di non entrare nel Parco Castello per non correre alcun rischio".

Al Cimitero Parco gli alberi da abbattere o potare sono tra i 15 e i 20

Al Cimitero Parco si è già al lavoro per rimuovere alberi e verde caduti e si è in attesa delle squadre che possano intervenire sugli alberi da abbattere o potare, che si stimano essere fra i 15 e i 20. La tempistica della riapertura del Cimitero Parco è proprio legata alla disponibilità di squadre che possano intervenire, essendo queste, al momento, tutte impegnate. Nel caso qualche squadra si liberasse nella giornata di oggi, lunedì 31 luglio (una volta riaperta via Candiani) per mercoledì 2 agosto il lavoro al cimitero potrebbe essere concluso e si potrebbe pensare di fissare l’apertura, che potrà avvenire soltanto quando sarà ripristinata la situazione di sicurezza. Da ricordare che al Cimitero Parco il maltempo ha provocato anche il danneggiamento di alcuni cippi e di alcune fioriere.

I tronchi abbattuti saranno recuperati nella filiera del mobile

Nel sopralluogo svolto questa mattina dall’Amministrazione comunale con i tecnici nella zona Oltrestazione-San Paolo la situazione riscontrata nelle altre aree verdi non è particolarmente critica e si limita alla rimozione di qualche albero.

L’Amministrazione comunale è inoltre intenzionata ad aderire all’iniziativa di Federlegno che ritirerebbe il legno degli alberi caduti e abbattuti per l’utilizzo del materiale.