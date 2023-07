La Fo.Co.L. Legnano saluta Massimo Venegoni

Grazie Massimo. Poche e semplici parole, sincere, che vengono dal più profondo del cuore, per salutare Massimo Venegoni, storico dirigente biancorosso, prima Vicepresidente, poi membro del Consiglio Direttivo.

Dopo sette anni in Fo.Co.L è arrivato alla sua conclusione il viaggio di Massimo sotto la volta del PalaVolley, sette anni di successi, vittorie, crescita progressiva di una squadra che ha cavalcato imperiosa dalle categorie Regionali arrivando fino al blasone dei playoff per la Serie A.

Una squadra che, grazie all'impegno costante di Massimo, ha visto crescere a vista d'occhio il settore giovanile, giunto alla ribalta con la conquista della categoria Eccellenza in Under18 nel 2021, e che ha regalato continue emozioni a ogni livello, dal minivolley in poi.

"Grazie al Massimo dirigente, al Massimo organizzatore, capace di costruire, giorno dopo giorno, la Fo.Co.L che conosciamo oggi. Ma soprattutto grazie al Massimo Uomo, Amico, il Massimo sempre presente, disponibile, in grado di trovare sempre una soluzione, anche nelle situazioni più complicate. Sappiamo tutti però che chi entra a far parte della Famiglia della Fo.Co.L non la lascerà mai per davvero, perché Coccinella una volta, Coccinella per sempre. Grazie di cuore Massimo per ogni momento trascorso insieme. Auguri e in bocca al lupo per tutto, meriti il meglio".