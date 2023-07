Vietato l'accesso in tutti i parchi e i giardini pubblici

Massima allerta a Legnano, dopo il violento temporale che ha investito la città nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio 2023.

Maltempo, il sindaco "chiude" parchi e giardini pubblici a tutela dell'incolumità dei cittadini

Pioggia, grandine e vento hanno investito con particolare violenza il territorio, provocando la caduta di diversi alberi e rami. Per questo il sindaco Lorenzo Radice ha emanato un’ordinanza che vieta l’accesso in tutti i parchi, aree verdi e giardini della città per ragioni di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità. L’ordinanza sarà valida sino alla sua revoca, subordinata all’accertamento di situazioni di pericolo imminente. Si raccomanda inoltre ai ciclisti di evitare di percorrere i tratti di piste ciclabili che confinano con aree verdi e boschive.

Il punto su quanto si sta facendo per rimettere in sicurezza le aree dove sono caduti alberi

Quelle appena trascorse sono state ore di lavoro febbrile per i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia Locale e sono stati attuati interventi straordinari anche da parte di Aemme Linea Ambiente e Amiacque. Di seguito un aggiornamento sui danni provocati dal maltempo: il tratto di viale Gorizia chiuso per la caduta di un albero è in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco, via Candiani chiusa per albero caduto in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco per consentire l’ingresso nell’ospedale vecchio, via Pisa è ancora chiusa nel tratto compreso tra via Firenze e viale Sabotino. L’albero caduto nei pressi della scuola Pascoli non ostruisce più il passaggio: è stato spostato nel cortile interno della scuola. Si attende l'intervento dei pompieri anche per l’albero caduto all’ingresso del parcheggio all’incrocio tra via D’Annunzio e via 20 Settembre. Per l’albero caduto nel parcheggio di via Matteotti si attende la Protezione civile. Per un albero caduto su un traliccio della luce in via San Giovanni Bosco si è in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco, Enel è già allertata per verificare la stabilità del palo. Per i due alberi che impediscono il passaggio in via Cuzzi si è in attesa dei Vigili del fuoco. Intorno alle 15.30 Amiacque si è attivata per la pulizia delle caditoie ostruite in viale Cadorna, sul Sempione, in via San Giovanni Bosco e in via Canazza. Sempre intorno alle 15.30 Aemme Linea Ambiente ha provveduto alla pulizia di corso Italia nel punto dell’albero caduto e rimosso dalla Protezione civile.