Paolino Bucca nominato “Ambasciatore della buona pizza nel mondo”

Paolino Bucca di Nerviano nominato “Ambasciatore della buona pizza nel mondo”.

Paolino Bucca, il prestigioso riconoscimento

Un riconoscimento prestigioso per Paolino Bucca: per lui il premio come “Ambasciatore della buona pizza del mondo”. Bucca, già più volte campione del mondo di pizza acrobatica (lui poi ad aver sfornato la pizza ai vip di un recente Jova Beach Bearty di Jovanotti a Bresso così come a essere stato il protagonista del video della versione inglese del tormentone “Italodisco” dei The Kolors così come lui ad essere il titolare del ristorante-hamburgeria “L’Impatto” di via Milano a Nerviano, ha ricevuto l’attestato durante la 24esima edizione del Campionato mondiale di Pizza piccante, una due giorni proprio su questo alimento andata in scena nei giorni scorsi a Scalea, in Calabria, dove erano presenti pizzaioli da tutta Italia così come da 15 stati del mondo.

Le motivazioni

L’attestato è stato conferito a Bucca “per aver diffuso con passione, autenticità e spirito di innovazione la cultura della vera Pizza italiana, aprendo la strada a una nuova eccellenza gluten free e contribuendo a mantenere alto nel mondo il valore del Made in Italy – si legge sulla pergamena – Con gratitudine e stima per l’impegno nel promuovere i sapori, i valori e la tradizione dell’arte del pizzaiolo italiano”.

