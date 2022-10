Campionati mondiali di pizza piccante, Paolino Bucca e colleghi vincono 15 trofei

Paolino Bucca di Nerviano protagonista, coi colleghi, ai Campionati mondiali di pizza piccante.

Paolino Bucca superstar

Paolino Bucca di nuovo protagonista. Stavolta il famoso pizzaiolo, titolare della pizzeria-hamburgheria L'Impatto di Nerviano, insieme al Team tricolore piazzaioli acrobatici e la scuola di alta formazione Accademia del gusto gluten free, ha fatto un figurone al Campionato mondiale di pizza piccante andato in scena nei giorni scorsi a Scalea, in Calabria dove con i colleghi si è portato a casa la bellezza di 15 trofei vincendo in tutte le categorie. Al fianco di Bucca, Giorgio Nazir, Gianluigi Chirico, Francesco Giuliani, Luciano Bertuzzi, Simona Lauri e Duilio Girotto. Saverio Labate primo nella categoria Pizza veloce, primo nella Pizza larga, Primo nella Pizza team, secondo nella Pizza dessert e terzo nella Pizza classica.

Le speciali pizze per Jovanotti

Da ricordare che Bucca, al "Jova beach party" di settembre a Bresso, ha sfornato le pizze ai vip presenti al concerto di Jovanotti: pizze che hanno conquistato tutti i palati.