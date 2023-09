Paolino Bucca protagonista nel video dei The Kolors nella versione inglese di Italodisco

Paolino Bucca, già campione del mondo di pizza acrobatica, è ora protagonista del video dei the Kolors della versione inglese di Italodisco.

I The Kolors sbarcano anche oltreoceano con la loro Italodisco

I The Kolors sono sbarcati oltreoceano con Italodisco, il tormentone dell'estate 2023, ma nella versione inglese. E protagonista del video girato nei giorni scorsi al Poltecnico di Milano è Paolo Bucca, titolare della pizzeria-hamburgheria L'Impatto di via Milano a Nerviano. "Penso che capiti una volta nella vita fare un video con i Kolors con la canzone Italodisco per il mercato statunitense", ha detto ancora emozionato.

Chi è Paolino Bucca

Il famoso pizzaiolo negli anni scorsi, insieme al Team tricolore piazzaioli acrobatici e la scuola di alta formazione Accademia del gusto gluten free, aveva fatto un figurone al Campionato mondiale di pizza piccante andato in scena nei giorni scorsi a Scalea, in Calabria dove con i colleghi si è portato a casa la bellezza di 15 trofei vincendo in tutte le categorie.

Le speciali pizze per Jovanotti

Da ricordare che Bucca, al "Jova beach party" a Bresso, ha sfornato le pizze ai vip presenti al concerto di Jovanotti: pizze che hanno conquistato tutti i palati.