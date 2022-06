Nuovo vicario parrocchiale: a settembre arriverà don Giuseppe Colombo

Novità in vista in Parrocchia ad Arconate, ora vi è la comunicazione ufficiale.

Nuovo vicario parrocchiale in arrivo ad Arconate: ecco chi è

A settembre il parroco don Alessandro Lucini sarà affiancato da un nuovo vicario parrocchiale, don Giuseppe Colombo. Ultrasettantenne, attualmente vicario parrocchiale presso la Parrocchia di Santa Valeria a Seregno dal 2010, don Giuseppe è conosciuto in zona in quanto per 18 anni è stato parroco nella vicina limitrofa Parrocchia di Mesero, precisamente dal 1992 al 2010. Nativo di Nerviano, ottavo e ultimo figlio di una famiglia buona e religiosa, dopo le scuole elementari prosegue gli studi al Collegio Rotondi di Gorla Minore. Entra in seminario a studiare Teologia e viene ordinato sacerdote nel 1971. Esercita i primi anni di ministero a Gorla Minore e nel 1974 diventa coadiutore nella Parrocchia di Sedriano, occupandosi anche di una missione comboniana in Uganda. In seguito viene destinato dal 1981 al 1992 alla Parrocchia di San Martino a Cinisello Balsamo dove segue fino a tre oratori contemporaneamente, quindi è nominato Parroco a Mesero e infine inviato a Seregno dove nel 2021 ha festeggiato il suo 50esimo di sacerdozio. Contento il parroco don Alessandro che potrà contare su un prezioso aiuto: "I parrocchiani di Arconate sono molto attivi, è una parrocchia molto viva, con molte iniziative, quindi sono felice dell’arrivo di Don Giuseppe che ho conosciuto e con il quale sono in contatto. Lo aspetto volentieri perché per me sarà un aiuto importante e fondamentale che mi consentirà di poter seguire maggiormente gli oratori. E’ una persona valida e a modo, che condividerà con me gli impegni ecclesiali".