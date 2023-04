Novara Gospel Festival dedicato a Daniela Cassina e Gabriella Andreasi

Novara Gospel Festival in memoria delle due amiche coriste morte nell'incidente del 2022: Daniela Cassina era di Busto Garolfo ed era la moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, Gabriella Andreasi era di Cerro Maggiore.

Novara Gospel Festival in memoria di Daniela e Gabriella

Il Novara Gospel festival ha preso il via nel ricordo di Daniela Cassina e Gabriella Andreasi, le due amiche e coriste del coro Let’s GoSpel di Nerviano che hanno perso la vita in un tragico incidente a ottobre 2022 mentre tornavano proprio dal festival. Domenica si è infatti svolto il primo degli incontri del workshop di quest'anno che sarà completamente dedicato alle due amiche (Cassina, 48 anni, che abitava a Busto Garolfo, era la moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi mentre Andreasi, 63 anni, abitava a Cerro) così come il concerto di sabato 16 settembre, alle 21, al Teatro Coccia di Novara.

Parlano gli organizzatori

"E’ stato provato da studi che quando si canta i cuori dei coristi battono insieme, all’unisono - ha affermato domenica, in apertura del workshop, Sonia Turcato che, insieme a Paolo Viana, organizza l'evento - Quest'anno avrebbero dovuto esserci altri due cuori qui presenti, due cuori che erano stati presenti l'anno scorso vivendo questo appuntamento con tanto entusiasmo, annunciando che sarebbero ritornate. Purtroppo non è stato così. E' doveroso e giusto parlare di Daniela e Gabriella, questo workshop sarà dedicato a loro così come il concerto finale di settembre. A noi piace pensare che saranno qui con noi quest'anno a cantare insieme a noi. E sono contenta che quest'anno siano con noi anche Antonella e Guido, gli altri due coristi nervianesi che erano sull'auto quella sera e che si sono salvati: siamo felici di averli qui, facciamo sentire loro la vicinanza e a loro va il nostro grande abbraccio".

Quella sera di ottobre i quattro coristi nervianesi stavano tornando a casa. A Novara sono stati tamponati dalla vettura guidata da 25enne senza patente nè assicurazione che ha tentato anche la fuga a piedi prima dell’arresto.

Turcato e Viana proseguono: "Nelle nostre menti c’è il ricordo di Daniela e Gabriella, qui al workshop dell’anno sorso e quella sera, prima dell’incidente. Si erano iscritte per la prima volta ed erano entusiaste. Sono questi momenti in cui si creano amicizie, loro due erano felicissime di esserci e volevano tornarci. Quella del gospel è come una grande famiglia e Daniela e Gabriella ne faranno sempre parte".