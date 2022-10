E' la moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi una delle due vittime dell'incidente di Novara

Arrestato dopo la fuga il conducente della Classe C scappato dopo il sinistro. Si tratta di un 25enne nigeriano senza patente

Le due donne facevano parte di un coro e erano andate a cantare a Novara

Facevano parte di un coro di Nerviano e erano andate a cantare a Novare le due donne vittima dell'incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte di oggi a Novara in via Milano in direzione di Trecate. Le vittime sono Daniela Cassina, 48 anni, residente a Busto Garolfo, moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi. L'altra vittima è Gabriella Andreasi, 63 anni, mamma di due figli, residente a Cerro Maggiore

Le vittime, di 48 e 63 anni, erano sedute sul sedile posteriore di una Fiat Panda che, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri che si stanno occupando della dinamica, è stata tamponata da una Mercedes mentre percorreva via Milano, in direzione Trecate.

Il sinistro si è verificato quando era da poco passata la mezzanotte, entrambe le auto, stando a una prima ricostruzione si sono ribaltate in un campo a lato della strada. La donna più giovane è morta sul colpo, l'altra vittima è stata trasportata in ospedale ma nonostante i tentativi dei medici non ce l'ha fatta ed è stato dichiarato il decesso.

Il conducente della Mercedes, modello Classe C, dopo il violento urto, ha tentato la fuga a piedi. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, origini nigeriane, senza patente che vive a Trecate. È stato rintracciato dai militari nel giro di un'ora e arrestato: dovrà rispondere di omicidio stradale, fuga e omissione. Sembra che l'auto del giovane fosse sprovvista di assicurazione

Il direttore di Settegiorni Sergio Nicastro e i componenti della redazione porgono sentite condoglianze alla famiglia dell'ex primo cittadino nervianese Cozzi e ai figli di Gabriella Andreasi