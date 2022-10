Tre paesi in lutto per Daniela e Gabriella

Due paesi piangono le vittime del tremendo incidente a Novara: Nerviano e Cerro Maggiore.

Lutto per Daniela e Gabriella

Nerviano, Busto Garolfo e Cerro Maggiore sono in lutto. Le tre comunità piangono l'improvvisa scomparsa di Daniela Cassina, 43 anni, residente a Busto Garolfo e moglie dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi morta nell'incidente di sabato notte a Novara quando insieme ad altri componenti del Coro Let's GoSpel di Nerviano stavano rincasando dopo aver preso parte al festival canoro nella città piemontese (un 25enne al volante di un'auto è piombato loro addosso, era senza patente e senza assicurazione, ha cercato di scappare nei campi venendo poi bloccato e arrestato dai Carabinieri); non ce l'ha fatta nemmeno Gabriella Andreasi, 63 anni, di Cerro Maggiore. In ospedale anche l'altra componente del coro che si trovava alla guida della loro Panda, ferito (ma lievemente) anche il quarto componente del gruppo.

L'impegno nel paese e nel volontariato

Nerviano è sotto shock: Cassina era la consorte di Massimo Cozzi, sindaco nell'ultimo mandato e da decenni impegnato in Consiglio comunale tra le fila della Lega, lei era sempre al suo fianco e in paese era attiva anche nel gruppo di Nord walking oltre che a cantare nel coro gospel nervianese; Andreasi era in pensione: madre di due figli, cantava nel coro della chiesa, in quello gospel nervianese ed era un membro attivo da anni nell'associazione Comitato accoglienza bambini di Chernobyl (attivo a Cerro, Cantalupo, San Vittore Olona, Canegrate, Rescaldina, Castellanza e Legnano). "A nome dell'Amministrazione e del Consiglio comunale esprimiamo al consigliere Massimo Cozzi le più sentite condoglianze per la scomparsa di Daniela, una tragedia che ci lascia attoniti. Siamo tutti vicini alle famiglie di Daniela e Gabriella che hanno perso la vita e alle altre persone coinvolte nell'incidente hanno reso noto il sindaco Daniela Colombo e il Presidente del Consiglio comunale di Nerviano Lorenzo Lattuada. "A seguito di un tragico incidente stradale sono mancate Daniela, moglie dell'ex sindaco di Nerviano, e Gabriella, una mia coscritta molto attiva nelle nostre associazioni locali - ha dichiarato il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra - Ai loro familiari un grande abbraccio e il cordoglio di tutta la nostra comunità".