Il coro Let's GoSpel a Meda per ricordare Daniela Cassina

Il coro Let's GoSpel di Nerviano si esibirà a Meda in ricordo dell'amica e corista Daniela Cassina.

L'amato gospel nel ricordo di Daniela Cassina

Il coro Let's GoSpel di Nerviano ricorderà la sua grande amica e corista Daniela Cassina, venuta a mancare insieme all'altra corista Gabriella Andreasi nel drammatico incidente dell'8 ottobre 2022 a Novara.

L'appuntamento, promosso dalle amiche di Cassina (che era la moglie di Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano) è per questa sera sabato 11 marzo 2023, alle 21, nella chiesa parrocchiale Madonna di Fatima, nell'omonima via, a Meda. Il coro sarà diretto come sempre da Monica Dellavedova e accompagnato dal pianoforte di Francesco Musazzi, dal basso di Vladimiro Grassini, dalla batteria di Giulio Santini e dall'armonica di Davide Speranza.

Musica e solidarietà

L'ingresso è libero, tutte le offerte saranno devolute all'Ail, Associazione italiana contro le leucemie linfomi e mieloma, di cui Cassina faceva parte (aveva lottato e vinto contro la malattia).