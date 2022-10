"Niente agenti per le Cresime" e scoppia la polemica

L’assenza di agenti della Polizia Locale nella giornata di domenica 16 ottobre 2022, quando si sono svolte le Cresime a Sedriano, ha fatto accendere un vero e proprio dibattito in paese.

"Niente agenti per le Cresime": l'interrogazione di Celeste

A farsi portavoce delle lamentele di alcuni cittadini è stato il capogruppo di Noi con Sedriano e Roveda Alfredo Celeste, che ha protocollato in municipio un’interrogazione.

"Domenica 16 ottobre la nostra Parrocchia ha celebrato le Cresime dei nostri adolescenti, riservando per questa occasione due apposite celebrazioni eucaristiche: alle 15 e alle 17. È risaputo, e la notevole presenza e affluenza di gente vicina ai cresimandi lo conferma, che il movimento di persone e autoveicoli sarebbe stato al di sopra della media e meritevole di attenzione per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi (piazza Mercato era completa) e, quindi, la sicurezza in generale. Inoltre la presenza delle alte cariche ecclesiastiche sollecitava , forse, codeste autorità civili a contribuire ad un’immagine di questo paese non confusionaria e caotica".

"Perché non è stata assicurata la presenza della vigilanza urbana?"

Da queste premesse, il consigliere è passato a chiedere i motivi dell’assenza di agenti della Polizia Locale.

Ha chiosato il consigliere di opposizione:

"Con questa interrogazione si chiede perché non è stata assicurata la presenza della vigilanza urbana, se non per tutta la giornata, almeno per la fascia pomeridiana interessata dalle manifestazioni religiose".

La replica del sindaco

A stretto giro è arrivata anche la risposta del primo cittadino Marco Re, che ha sottolineato come, non essendo programmata la processione, non è stata richiesta la presenza dei poliziotti locali.

"Non è stata chiesta la presenza della Polizia Locale per lo svolgimento della Cresime, ritengo in quanto non c'erano processioni ma solo il normale accesso alla chiesa, certo più numeroso del solito, di cresimandi e fedeli. Per le processioni il servizio viene richiesto e sempre garantito. Se avessimo più personale di Polizia Locale si potrebbe fare di più, ma la situazione, sia per i vincoli sulle assunzioni che per i vincoli di bilancio, è questa".