Luce stroboscopica per scatti atletici in mostra

«Fre(e)quenze» è il titolo della mostra organizzata da «Uno Sguardo sul Mondo» Photography Factory nei sotterranei del Castello Visconteo ad Abbiategrasso per le giornate di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022.

Una tecnica scenografica

Il gruppo «Uno Sguardo sul Mondo» nasce, un po’ per gioco, nel 2019, da un gruppo di appassionati dell'Abbiatense con la comune necessità di crescere e condividere esperienze dal punto di vista fotografico e lo fa ora con una particolare tecnica fotografica.

«Gli scatti che troverete in questa mostra si basano su questo fenomeno sia per i singoli e ripetuti movimenti che il corpo esegue quando pratica l’attività sportiva, che per il lampeggiare costante della luce stroboscopica, utilizzata per imprimere le immagini qui esposte – spiega Andrea Baj, l’organizzatore - L’idea di questa mostra parte, da un lato, dal desiderio di mostrare qualcosa di diverso, di inusuale e di scenografico dal punto di vista fotografico e, dall’altra, dalla volontà di supportare le associazioni sportive presenti sul territorio abbiatense, più o meno conosciute. La fotografia stroboscopica permette di fermare ogni singolo movimento di un’azione. Spesso sottovalutiamo il lavoro che sta dietro ogni prestazione sportiva, ma quante volte un’atleta ha dovuto ripetere un salto, una battuta, una giravolta, una caduta, prima di arrivare al risultato tanto desiderato».