Legami narrativi per genitori e bambini

Ultimo appuntamento sabato 24 febbraio con Legami Narrativi, il laboratorio gratuito dedicato a genitori e bambini di Cornaredo.

Legami narrativi

Dopo i primi due incontri sul tema delle preoccupazioni e della «differenza» e del differenziarsi, continua il ciclo di laboratori gratuiti rivolti ai genitori dedicati ai piccoli e alle loro famiglie, con l’ultimo appuntamento previsto per sabato 24 febbraio presso ex aula imbriani a Cornaredo.

Nel prossimo incontro di sabato 24 febbraio, verrà proposta la condivisione dell’Albo illustrato Elmer l’elefante variopinto di David McKee. Ci sarà sempre un momento congiunto genitori/bambini con me per leggere e commentare in modo leggero le risonanze mosse dalla lettura dell’Albo; a seguire i bambini faranno laboratorio creativo con Raffaella Fontana (arteTerapeuta) e Lorenzo di Giuseppe (psicologo) mentre i genitori approfondiranno con la psicoterapeuta Chiara Tenconi i tempi legati all’accettazione di sè non solo come genitori ma come esseri umani unici e irripetibili, osservando pregi e difetti nella certezza che il cambiamento è sempre possibile; alla diversità come risorsa e come risposta ad eccessive e pressanti richieste di conformarsi a modelli sociali complessi; empatie.

Progetto

Il progetto, promosso da Chiara Tenconi, psicoterapeuta, vuole stimolare riflessioni e sollecitare spunti di riflessione nelle famiglie, usando come guida le immagini di albi illustrati appositamente scelti offerti da Raffaella Fontana (ArteTerapeuta) che poi daranno vita ad elaborati creativi originali. Si tratta infatti di momenti di incontro dedicati alle famiglie in cui insieme, genitori e figli, potranno esplorare il complesso e affascinante mondo delle relazioni. Attraverso le immagini di albi illustrati scelti si promuove il confronto, condividendo nuovi strumenti, per comunicare ascoltando e non solo sentendo le vibrazioni delle emozioni che colorano le relazioni.

Incontri gratuiti

Gli incontri sono gratuiti e aperti alle famiglie con figli dai 2 ai 7 anni e inizieranno dalle 15.30 presso la ex sala consiliare in via Imbriani a Cornaredo e divisi in due fasce d’età, per i bimbi fra i 2 e i 4 anni dalle 17 alle 18, e dai 5 ai 7 anni dalle 15 e 30 alle 16 e 30.