Mario Barlocchi candidato sindaco per il centrosinistra

Partito Democratico e Lista Sinistra per Cornaredo presentano il candidato sindaco in vista delle elezioni del prossimo 9 giugno. Come anticipato da Settegiorni, sarà una sfida fra medici: per il centrodestra Corrado D'Urbano, per il centrosinistra Mario Barlocchi.

Così la coalizione di maggioranza presenta il proprio candidato.

Il Partito Democratico e la Lista Sinistra per Cornaredo giudicano positivamente il lavoro svolto dall’amministrazione comunale uscente e intendono confermare la loro collaborazione. Altro resta da realizzare ma abbiamo aperto la strada alla prossima amministrazione per continuare a migliorare Cornaredo. Inizia a prendere forma la casa di comunità di via Vanzago; i fondi del PNRR permetteranno l’ampliamento del centro anziani “il Melograno”, la riqualificazione dell’area del mercato di Piazza Libertà e la costruzione della nuova mensa alla scuola elementare di Via Sturzo. Nei prossimi mesi sarà finalmente terminata l’RSA di via Adamello, una struttura che il nostro Comune aspetta da decenni. Tutti progetti che cambieranno il volto di Cornaredo e che dovranno essere gestiti e monitorati nel tempo. Presenteremo il nostro candidato martedì 5 marzo alle 21 in Sala Mostre presso il Palazzo della Filanda (Cornaredo) e lunedì 11 marzo alle 21 presso la Cooperativa di San Pietro all’Olmo in Piazza Dubini. Stiamo lavorando per definire il nuovo programma che dovrà essere il progetto per i prossimi 5 anni: metteremo al centro la difesa del territorio, l’aiuto ai più deboli, la qualità della vita, il mantenimento di una comunità solidale e unita. Siamo sempre aperti al confronto con la cittadinanza su quello che è stato fatto ma soprattutto su quello che potrà essere la Cornaredo del futuro, in sinergia con la cittadinanza attiva e le forze civiche della nostra città. Lo scopo sarà quello di raccogliere idee, spunti e suggerimenti per la stesura di un programma di governo condiviso da presentare ai cittadini di Cornaredo. L’impegno per la nostra comunità non si ferma: lavoreremo per garantire alla nostra città altri cinque anni di buona amministrazione di centrosinistra. Faremo la nostra parte, come sempre a fianco dei cittadini.