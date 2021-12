La scuola Pirandello piange la prof Maggiolini

Sedriano

Si è spenta a causa di una malattia la mattina della vigilia di Natale

Si è spenta il 24 dicembre, nelle prime ore del mattino, la professoressa Raffaella Maggiolini, docente di Lettere nella scuola Pirandello di Sedriano.

La scuola Pirandello di Sedriano piange la prof Maggiolini

Persona molto riservata, non aveva fatto trapelare nulla della sua malattia che, con una velocità inaspettata, l'ha portata via in poco tempo. Per gli studenti e il personale della scuola è stato un dolore immenso.

Docente amata e stimata, sempre attenta ai ragazzi e ai loro bisogni, ha fatto dell’educazione civica e dell’educazione alla legalità, uno dei suoi principali traguardi. Il suo impegno e la dedizione proseguivano anche nel sociale attraverso il suo lavoro in Parrocchia dove ha sempre portato il suo contributo con intensità.

Scrivono dalla scuola