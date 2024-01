La scuola di Pontevecchio riapre

Gli alunni della scuola di Pontevecchio, frazione di Magenta, sono tornati nella loro scuola, che era stata chiusa per 9 mesi per lavori.

Dopo il Natale gli alunni sono tornati nella loro scuola

Ritorno alla normalità per gli alunni di Pontevecchio che nella mattinata di ieri, lunedì 8 gennaio 2024, al suono della campanella che ha sancito la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, sono finalmente tornati all’interno delle classi della frazione.

Studenti, personale docente e personale ata erano infatti stati lontani alcuni mesi dalla scuola di Pontevecchio per via del riscontro di fibre di amianto all’interno delle piastrelle della struttura. Un riscontro che aveva portato per precauzione gli alunni dell’elementare Lorenzini e della media 4 giugno 1859 ad essere temporaneamente trasferiti dalla scorsa primavera nelle strutture delle scuole del quartiere nord.

Le parole del vicesindaco

Ha spiegato il vicesindaco Enzo Tenti: