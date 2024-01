C'è anche don Emiliano Redaelli di Magenta nel gruppo di sacerdoti che nella mattinata di ieri, lunedì 8 gennaio, sono partiti per un pellegrinaggio a Gerusalemme per pregare per la pace in Medio Oriente e per esprimere vicinanza e sostegno ai cristiani della Terra Santa.

Don Emiliano parte per un pellegrinaggio in Terra Santa

Fino all’11 gennaio, don Emiliano fa parte del gruppo di 9 sacerdoti delle diocesi di Milano, Piacenza e Brescia in pellegrinaggio alla volta di Gerusalemme e Betlemme.

Sarà un’occasione preziosa non solo per pregare in un luogo significativo, ma anche per incontrare testimonianze sulla tremenda realtà della guerra e portare un po' di vicinanza. Avrà modo di incontrare il parroco della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza (gemellata con la omonima parrocchia magentina) e con rappresentanti della Curia Custodiale della Terra Santa.

Il programma del viaggio

Il programma del pellegrinaggio prevede, infatti, oltre alla visita dei principali luoghi santi di Betlemme e Gerusalemme, anche incontri con il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, con il suo vicario, padre Ibrahim Faltas, con padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza – che dal 7 ottobre è bloccato a Gerusalemme a causa della guerra – e con i rappresentanti del Patriarcato latino di Gerusalemme.