Malore al lavoro: 55enne trasportato in ospedale in codice rosso

Malore questa mattina prima delle 6 in un'azienda di Boffalora: un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Malore al lavoro: 55enne trasportato in codice rosso

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale a Magenta l'uomo che questa mattina, 8 gennaio 2024, ha avuto un malore mentre si trovava in un'azienda di via Magenta a Boffalora Sopra Ticino. Poco prima della 6 sono arrivate sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il tempo di vagliare la situazione medica del paziente e l'uomo è stato caricato in ambulanza e portato al nosocomio di Magenta.