Stati generali a Magenta per presentare il futuro della città

Si avvicina l'appuntamento con gli Stati Generali del Comune di Magenta che si terranno nella mattinata di sabato 20 gennaio 2024 in Sala Consiliare, a partire dalle ore 10.

Presentazione per gli stati generali del comune di Magenta

Come aveva anticipato il sindaco Luca Del Gobbo lo scorso 18 novembre quando aveva presentato l'iniziativa e il logo ideato per promuoverla, si tratterà di "un'occasione per ascoltare la Città".

Durante i lavori della mattinata, verranno invitate a portare un proprio contributo "le voci più rappresentative di Magenta, i comitati di quartiere, le organizzazioni sindacali, di categoria (commercianti, artigiani, imprenditori), le associazioni, le rappresentanze istituzionali che diranno qual è la loro idea della Magenta del Futuro".

Un momento di ascolto per l'Amministrazione

"Considerando i problemi attuali e le prospettive di sviluppo e crescita, sarà un momento di ascolto da parte della nostra Amministrazione, un metodo di lavoro che avevo già utilizzato nelle mie precedenti esperienze da Sindaco nel 2023 e nel 2008, perché nel 2024 partiremo con un progetto ambizioso, quello del PGT, del Piano di Governo del Territorio che non è solo e semplicemente uno strumento urbanistico, ma è una visione della Città", ricorda il Sindaco Del Gobbo.

"Il PGT, strumento che tiene dentro un po' tutto, la programmazione di sviluppo, ma anche welfare, marketing, socialità, cultura, sarà infatti una grande occasione di rilancio della nostra Città e per questo sarà importante ascoltare quello che arriva dalla Città, daremo voce a tutti in quella mattinata, ma anche dopo".

Tutti potranno fare una domanda

Sarà infatti possibile per tutti, singoli cittadini, associazioni, portatori di interessi, inviare il proprio contributo scritto contenente la propria visione di Città all'indirizzo mail appositamente dedicato agli Stati Generali: statigenerali@comune.magenta.mi.it

Per farlo ci sarà tempo dal 20 gennaio all'1 marzo.

Tutto il materiale sarà oggetto di analisi e riflessione e sarà un utile punto di partenza per la realizzazione del PGT e per il rilancio di Magenta.