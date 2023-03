Il plesso scolastico di Pontevecchio dovrà chiudere per un periodo non ancora precisato e gli alunni della primaria Lorenzini e secondaria 4 Giugno 1859 di via Isonzo dovranno spostarsi a Magenta.

Magenta: tracce di amianto nelle piastrelle, le scuole traslocano

Lo spostamento, come spiegato dal sindaco Luca Del Gobbo, è legato al riscontro della presenza di alcuni filamenti di amianto nelle piastrelle dei pavimenti dell’istituto ed è di tipo cautelativo visto che le piastrelle non sono in stato di degrado.

"Alla scuola elementare di Pontevecchio era in programma la sostituzione delle piastrelle – spiega il primo cittadino – Prima di procedere con la rimozione, abbiamo deciso di farle analizzare e dalle analisi è stata riscontrata una percentuale di amianto tra l’1 e il 3% nel materiale con cui sono state prodotte (erano degli anni ’70 ndr.). Avremmo potuto isolare l’area e mettere un fissante, perché non c’era nessuno sfaldamento di materiali, ma, per sicurezza, abbiamo deciso di comune accordo con la scuola di cambiarle tutte e di studiare una soluzione condivisa".

La soluzione logistica

Per gestire al meglio la situazione, il Comune si è quindi confrontato con la dirigente scolastica dell’istituto, Maria Cristina Dressino ed il presidente del consiglio d’istituto Andrea Friggi. La soluzione è stata quella di decidere di spostare a partire da lunedì 27 marzo gli alunni delle due scuole di Pontevecchio fino al termine dell’anno scolastico nelle aule della scuola media 4 Giugno 1859 di via Boccaccio, situate nell’area nord della città.

I lavori, che partiranno nel corso delle prossime settimane, non hanno ancora una tempistica certa, ma dovrebbero concludersi per il mese di settembre. Il Comune dovrebbe inoltre assicurare il servizio di trasporto per consentire così agli alunni di raggiungere i plessi che gli ospiteranno.

Sulla vicenda è inoltre intervenuto anche il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Tenti parlando a 360° della scuola Lorenzini di Pontevecchio.