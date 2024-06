La chiamata del Comune: cercasi un tecnico

Non si ferma la ricerca di personale da parte del Comune di Robecchetto con Induno e in particolare quella di una figura per il settore tecnico, nell’ambito della «gestione del Territorio, lavori pubblici, ambiente e suap».

Una nuova opportunità lavorativa

Ecco una nuova opportunità lavorativa. E’ stato di fatto prorogato il termine per la presentazione di eventuali candidature per il concorso di istruttore tecnico indetto dal Comune di Robecchetto nei giorni scorsi. Risulta ancora aperta la selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico - appartenente all’area degli istruttori - da assegnare all’area 2 «gestione del territorio, lavori pubblici, ambiente, suap». Nello specifico, il Palazzo ha fatto sapere che «è stato disposto il differimento del termine di scadenza del concorso alla data di giovedì 27 giugno alle 23.59».

"Un differimento che si è reso necessario per garantire maggiore partecipazione alla procedura"

Un differimento, questo, che è «finalizzato a garantire una maggiore partecipazione alla procedura» per la selezione della figura ricercata proprio dagli uffici pubblici. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.