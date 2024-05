Un murale per ricordare i campioni di baseball figli dei nostri emigranti

Un murale a Cuggiono per celebrare e ricordare quattro campioni di baseball figli di emigrati.

Un murale per le leggende del baseball originarie del mandamento di Cuggiono

Nel parchetto tra via San Rocco e via Manzoni un murale, sotto forma di pannello fotografico di 18 metri, sarà dedicato ai quattro giocatori di baseball figli di emigrati dal mandamento di Cuggiono a St. Louis (Missouri) negli Stati Uniti ai quali il Comune di Cuggiono otto anni fa aveva dato la cittadinanza onoraria. Sul murale ci saranno i volti di Frank Crespi (i cui genitori erano di Cuggiono), James Pisoni (genitori di Buscate), Joe Garagiola (genitori di Inveruno) e Yogi Berra (genitori di Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno) uno dei più importanti giocatori della storia del baseball, scomparso nel 2015.

"Guardare alle proprie radici aiuta a comprendere meglio il nostro presente"

L’iniziativa è promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, promotore della realizzazione di altri murales in Cuggiono, pensati come segnali di una nuova sensibilità verso il paese.

Oreste Magni, presidente dell'Ecoistituto, commenta:

"Guardare al passato e alle proprie radici aiuta a comprendere meglio il nostro presente. A fine '800 migliaia di abitanti dell’allora mandamento di Cuggiono migravano verso le Americhe e molti di loro si stabilirono a St. Louis. L’integrazione fu difficile e trovò gradualmente spazio anche attraverso lo sport, soprattutto nel baseball, nel quale alcuni ragazzi, figli dei nostri emigrati, divennero campioni. Abbiamo voluto ricordarli con questo murale affinché rimanga traccia di loro e della necessità che ogni comunità migrante, di ieri e di oggi, sappia integrarsi nelle loro nuove patrie".

L'inaugurazione è in calendario per domenica 16 giugno

Il murale sarà inaugurato il 16 giugno e attraverso i volti di questi campioni tutti potranno conoscere un pezzo di storia di questo territorio.

Nella foto di copertina: Lawrence Peter Berra, detto Yogi (12 maggio 1925-22 settembre 2015). Genitori di Malvaglio. Catcher (difensore dietro la casa base) nei New York Yankees e New York Mets, poi manager in queste squadre e negli Houston Astros. Vince 13 World Series, record assoluto negli Usa