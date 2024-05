Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 giugno 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 1 e domenica 2 giugno 2024

BAREGGIO: Mostra sulla Campagna di Russia

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica il Comune di Bareggio propone una mostra fotografica dal titolo «I ragazzi di Bareggio nella campagna di Russia», ideale prosecuzione dell’omonima serata organizzata lo scorso gennaio in concomitanza con la Giornata della Memoria.

Promossa dall’Associazione Nazionale Alpini, dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dall’Avis bareggese, dalla Croce Azzurra e con il patrocinio del Comune, la mostra verrà inaugurata nella mattinata di dopodomani, domenica, come parte della commemorazione per il 2 giugno.

Dopo il ritrovo in piazza Cavour alle 9.45 sarà infatti previsto alle ore 10 l’alzabandiera solenne e alle 10.15 l’apertura ufficiale della mostra in municipio alla presenza delle autorità comunali.

BAREGGIO: Festa delle ciliegie

Un appuntamento tradizionale in programma da oggi, venerdì, a domenica in piazza Cavour e dintorni.Tre giorni con un calendario ricco di eventi per grandi e piccini, dedicati al prelibato frutto rosso.

Per tutte le giornate della kermesse food truck per soddisfare i palati dei visitatori, hobbisti, artigiani e associazioni. Questa sera risate e musica assicurata con il comico Stefano Chiodaroli, Steve Vogogna, Francesco Rizzuto e Max Samaritani.

Domani, sabato, dalle 11 la «24 ore Bareggio pulita», con la partenza della 1° staffetta mondiale di 24 ore di raccolta rifiuti abbandonati, in serata dalle 21 il concerto dei The Funky Machine . Durante tutta la giornata tappa del tour del water truck di gruppo Cap mentre alle 16:30 presso la sala consiliare di via Marietti ci sarà la presentazione del libro “Michael Schumacher – un uomo dietro la visiera”, a cura del Ferrari Club di San Martino.

Domenica alle 11 conclusione della staffetta «24 ore Bareggio pulita», alle 17.30 premiazione concorso scuola «Festa delle ciliegie» e del premio «Ciliegia d’oro». Alle 21 spettacolo teatrale dialettale con I giuinott della Martesana. Unica incognita le previsioni meteo.

BAREGGIO: L’Anpi pronta a svelare la targa per il centenario dell’omicidio Matteotti

Tutto pronto per le iniziative in vista della Festa della Repubblica che ricorre questa domenica 2 giugno.

Nell’ambito delle celebrazioni, sarà anche l’occasione per lo svelamento della targa che la sezione Anpi di Bareggio ha deciso di posare in memoria di Giacomo Matteotti, del quale nei prossimi giorni ricorreranno i cento anni dall’assassinio per mano fascista, avvenuto il 10 giugno del 1924. La targa in questione recita: «Nel centenario del suo rapimento e omicidio, l’Anpi Bareggio rende omaggio alla figura del martire antifascista trucidato dagli sgherri di Mussolini».

La cerimonia di posa della targa, che verrà installata all’inizio della via dedicata al politico socialista, è prevista per le ore 11, successivamente dunque alle celebrazioni organizzate dall’Amministrazione comunale in piazza Cavour per la stessa mattinata.

SEDRIANO: Una domenica al parco

Questa domenica 2 giugno l’Amministrazione comunale di Sedriano invita i cittadini all’iniziativa “Una domenica al parco”, organizzata al Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Fagnani a partire a mezzogiorno.

Un’occasione per grandi e piccini per divertirsi e passare un pomeriggio in allegria. Saranno presenti giochi, gonfiabili, truccabimbi a partire dalle 15:30 a cura di Laura Bozzato e baby dance a partire dalle 16:30 a cura di Asd Just Dance. Presente anche un angolo ristorazione con Frittelle e carne alla griglia. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

SEDRIANO: «Poetando tra i fornelli»

Un insolito intreccio tra letteratura e culinaria attende gli avventori della biblioteca di Sedriano nella giornata di domani, sabato.

A partire dalle ore 16 andrà infatti in scena l’iniziativa «Poetando tra i fornelli», reading poetico-teatrale-gastronomico a cura dell’attore Lino Fontana tratto dall’omonimo libero di Fabio Clerici e Maria Antonella Calopresti edito alla fine del 2023.

Proprio a cura della cuoca e food blogger Calopresti seguirà alle 17.30 un’esperienza di cucina emotiva con mani in pasta. Per iscriversi all’iniziativa basta compilare l’apposito modulo sul sito del Comune e consegnarlo in biblioteca negli orari di apertura al pubblico. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei trenta posti disponibili.

Per informazioni telefonare al numero 02 90398600 oppure scrivere a biblioteca@comune.sedriano.mi.it

MARCALLO CON CASONE: Festa dello Sport

Riparte la tradizionale festa dello sport. Gli eventi programmati inizieranno domani, sabato, e proseguiranno domenica per concludersi martedì.

In particolare domenica le associazioni sportive saranno presenti al pomeriggio al parco Ghiotti per proporre ai presenti una serie di attività rivolte all'avvicinamento allo sport.

Tutti i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi nelle varie discipline accompagnati da allenatori esperti e istruttori qualificati. Non mancheranno due «classicissime» come la Cursa dei pulastritt giunta alla sua 41esima edizione e la Stramarcallo, che quest'anno spegne 16 candeline.

MESERO: Festa per la promozione del Vela

Un invito aperto a tutta la cittadinanza per festeggiare insieme la storica promozione in prima categoria del Vela Mesero. I gialloneri aprono le porte del centro sportivo comunale di via Verdi per una serata da ricordare.

A partire dalle ore 18.30 di domenica infatti la società meserese ha invitato tutti a recarsi al campo per accogliere i giocatori che hanno portato il Vela alla conquista della meritata prima categoria. Saranno presenti per l’occasione anche il sindaco Davide Garavaglia e il consigliere comunale con delega allo Sport Matteo Pagani.

PARABIAGO: Trofeo di bicicletta Bucicchio

Per il terzo anno consecutivo, bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni si sfideranno domani, sabato, in bicicletta sulle strade di Parabiago per aggiudicarsi i premi, riservati ai migliori di ogni categoria, messi in palio in occasione della competizione denominata Trofeo Bucicchio ed organizzata dal Gruppo Ciclistico Libero Ferrario.

Alle 13.30 è previsto il ritrovo di cicliste e ciclisti in erba presso il centro parrocchiale. Alle 15, secondo le previsioni degli organizzatori, andranno in onda le prime gare che si concluderanno secondo un programma che prevede lo svolgimento delle premiazioni intorno alle 18. L’auspicio è che la giornata sia segnata da condizione climatiche favorevoli.

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per le Mostre al museo Carla Musazzi. Stavolta sarà una triade di artisti a finire sotto i riflettori della rassegna che per tre domeniche del mese fa tappa a Villa Corvini. Domenica 2, 9 e 16 giugno protagonisti saranno, nell’ordine, Laura Lenna, Dario Zalunardo e Walter Grizzi. Loro fanno parte del gruppo artistico Mercurio. Esporranno dalle 14.30 alle 17.30 e le visite saranno gratuite. Lenna è nata a Legnano nel 1979. Il suo percorso artistico ha avuto inizio nel 1999 con l'iscrizione ad un corso tenuto dal maestro Alberto Messineo; Zalunardo nasce a Legnano nel 1966. Vive ed opera in Canegrate, è decoratore e incisore; ed infine Grizzi si è diplomato presso la scuola Superiore d’Arte del castello Sforzesco di Milano. E’ autodidatta e ha intrapreso da privatista corsi di anatomia.

ROBECCHETTO CON INDUNO: Settimana di cultura negli spazi del Guado

Arti visive, musica, poesia, socialità sul Naviglio Grande alla Cascina degli Artisti.

Diversi i momenti previsti durante la kermesse a sfondo culturale e artistico. Gli eventi prenderanno avvio stasera e proseguiranno fino a domenica. La destinazione, appunto, sarà quella del Guado Officine Creative, nate nel 1969. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a franchinaoppi@gmail.com.

ABBIATEGRASSO Abbiatearte 2024: il ritorno della mostra dedicata ai giovani artisti

La rassegna artistica abbiatense fa ritorno con la sua sesta edizione dal 31 maggio al 2 giugno presso i suggestivi sotterranei del Castello Visconteo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 31/05: Apertura dalle ore 18.00 alle ore 24.00. A dare il via al primo giorno di Abbiatearte sarà il vernissage, momento d’apertura imperdibile previsto per le ore 18.00 in cui, per l’occasione, verranno presentati tutti gli artisti partecipanti e verrà ufficialmente inaugurata la mostra, permettendo così a tutti i visitatori di esplorare le opere e di immergersi nell'atmosfera suggestiva del Castello Visconteo.

Sabato 01/06: Orario continuato dalle 15:00 alle 24:00. Durante questa giornata, l'esperienza artistica sarà ancora più ricca grazie ad un evento speciale in collaborazione con il gruppo “Parliamo di Filosofia”, che offrirà stimolanti discussioni e approfondimenti sul mondo dell'arte, in programma per le ore 16.30.

Domenica 02/06: Apertura dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 22:00. Un'ultima occasione per scoprire le opere dei talentuosi artisti del territorio. Chiusura finale con il finissage.

Sagra delle ciliegie al parco degli Alpini

32a ciliegiata organizzata da A.N.A. Gruppo Alpini Abbiategrasso. Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno

Ecco il programma:

SABATO 1 GIUGNO

ORE 10,00: apertura degli stands e vendita delle ciliegie

ORE 12,00: GRAN MENU’ LOMBARDO (risotto con ossobuco - casoncelli alla bergamasca - risotto allo zafferano - salamelle - patatine - piatti freddi)

Nel pomeriggio intrattenimento con gonfiabili nel Parco

Durante l’intera giornata ospite la Fondazione Golgi Cenci con l’iniziativa Dementia Friendly

DOMENICA 2 GIUGNO

ORE 10,00: apertura degli stands e vendita delle ciliegie

ORE 12,00: GRAN MENU’ LOMBARDO(risotto con ossobuco - casoncelli alla bergamasca - risotto allo zafferano - salamelle - patatine - piatti freddi)

Durante l’intera giornata ospite la Fondazione Golgi Cenci con l’iniziativa Dementia Friendly Controllo della pressione a cura di personale infermieristico

Pomeriggio dimostrazione di saggi a cura di CS Europa, CAI Abbiategrasso e Jissen Dojo Karate Abbiategrasso

ORE 17,00 CONCERTO DEL CORO ANA GRUPPO ALPINI DI ABBIATEGRASSO

DIRETTO DAL MAESTRO CARLO TUNESI

In occasione della “FESTA DELLA REPUBBLICA”

GAGGIANO: Commercianti in festa

Sabato 1 giugno - dalle ore 15.00 alle ore 22.00 - Piazza della Repubblica "Commercianti in Festa - 1°ed."

Apertura straordinaria dei negozi, iniziative con laboratori, esposizioni artistiche, gonfiabili, truccabimbi, bancarelle.

》》 Sabato 1 giugno 2024 alle ore 21.00 presso ARCOIRIS Fraz.Vigano Cineforum "E noi come stronzi rimanemmo a guardare" organizzato da A.N.P.I. Gaggiano con il patrocinio del Comune di Gaggiano

》》Domenica 2 giugno con inizio alle ore 08.30 - Palazzetto dello Sport - Via Gramsci 36 Gaggiano A.S.D. MIZU TAMASHII DOJO-Gaggiano organizza con il patrocinio del Comune di Gaggiano l'vento sportivo

STAGE KARATE TRADIZIONALE con dimostrazioni ed esami

》》Domenica 2 giugno alle ore 17.00 - salone parrocchiale, Chiesa dello Spirito Santo in Piazza Salvo d'Acquisto - Mostra convegno “ I segni del Sacro nel mondo contadino” A cura di Associazione il Rachinaldo organizza, in collaborazione con la Parrocchia di Gaggiano e l'associazione culturale La Mischia di Vernate. Con il patrocinio del Comune di Gaggian La mostra fotografica "Madonne di cascina" di Fiorenzo Spadini è aperta dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00

