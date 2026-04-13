Inaugurati i nuovi mezzi dell’Azzurra soccorso

Il parco mezzi dell’Azzurra soccorso si amplia.

Azzurra soccorso, taglio del nastro per due nuove ambulanze e una nuova auto

Ieri, domenica 12 aprile, l’associazione di Cuggiono, nata dal volontariato e cresciuta anno dopo anno al servizio della comunità, ha inaugurato infatti tre nuovi mezzi: due ambulanze e un’auto per il trasporto semplice. Il taglio del nastro, organizzato nell’ambito della Fiera di primavera, si è svolto in Villa Annoni alla presenza del Fiera alla presenza del parroco don Andrea Cardani, del sindaco Giovanni Cucchetti e di rappresentanze della Croce bianca di Magenta.

Due dei nuovi mezzi sono frutto di una donazione di Pompe Travaini di Castano

Il primo cittadino ha ringraziato tutti coloro che fanno parte dell’associazione per quanto fanno ogni giorno per la comunità. Un impegno importante, un presidio sanitario cresciuto negli anni e che conta oggi più di 40 volontari. L’auto e una ambulanza sono frutto di una donazione di Pompe Travaini di Castano Primo, mentre l’altra ambulanza è stata acquistata in leasing attraverso Areu per la convenzione h12.