Soccorso sanitario, l’Azzurra è diventata sede 118

L’Azzurra Soccorso odv è diventata sede 118 dall’1 gennaio.

L’Azzurra Soccorso ora fornisce servizio di emergenza/urgenza dalle 9 alle 21 per sei giorni settimana

L’associazione ha vinto il bando di zona di Areu e il servizio di emergenza/urgenza è su 12 ore, dalle 9 alle 21, per sei giorni settimanali. Sono stati assunti quattro soccorritori professionisti, con certificazione 120 ore, più un amministrativo part-time.

Il presidente Fernando Ranzani:

“Siamo orgogliosi di aver vinto il bando che premia il nostro impegno, e ci dà la possibilità di essere più presenti sul territorio, rispondendo a una necessità di copertura dell’emergenza. Nella convenzione Areu è prevista una nuova ambulanza che arriverà nei prossimi mesi. Il servizio viene garantito con le ambulanze già in dotazione”.

Il parco mezzi è costituito da cinque auto per il trasporto semplice, due automezzi attrezzati per il trasporto carrozzine, due ambulanze. I volontari sono una trentina, tutti con corso di 16 ore, poi ci sono alcuni che hanno frequentato il corso di 46 ore e possono quindi prestare servizio sulle ambulanze come barellieri.

È arrivata arrivata anche una maxidonazione da 125mila euro da parte della Pompetravaini di Castano

Il nuovo anno per l’associazione di soccorso si apre con un’altra bella notizia: una donazione di 125mila euro da parte di Pompetravaini spa.

Ranzani ha aggiunto:

“Ringraziamo l’azienda castanese per questo importante contributo che utilizzeremo per acquistare un’ulteriore ambulanza e una nuova auto per il trasporto semplice”.

I nuovi mezzi andranno a sostituire quelli più obsoleti che saranno dismessi; il numero delle ambulanze salirà a tre.

“I lavoratori hanno rinunciato a una parte del premio aziendale per donarlo all’associazione”

Federico Travaini, vicepresidente della società, ha spiegato:

“La somma che abbiamo destinato alla Azzurra Soccorso non è un dono solo della famiglia ma di tutta l’azienda. I lavoratori hanno rinunciato a una parte del premio aziendale per donarlo all’associazione e li ringrazio. Siamo un’azienda famigliare attiva da quasi 100 anni, qualche anno fa è mancato il nonno che aveva il desiderio di donare un’ambulanza e abbiamo realizzato questo sogno. La vita di un’azienda non è solo profitto ma anche restituire alla società qualcosa di utile per tutti”.

Nella foto di copertina: il presidente di Azzurra Soccorso Fernando Ranzani e il presidente di Pompetravaini Carlo Travaini