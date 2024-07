Il Lions club Parabiago allo scambio della campana del Satellite Naviglio Grande

Nella fantastica cornice della Scala di Giacobbe a Cuggiono il Satellite Naviglio Grande del Lions club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha deciso di concludere l’annata lionistica 2023/24 con un ultimo colpo di coda.

Lo scambio della campana dal presidente Borroni al nuovo Tronelli

Lo scambio della campana dal presidente uscente Gianmario Borroni al nuovo presidente Donatella Tronelli col passaggio del testimone dal cerimoniere Alessandra Maggi al nuovo Cerimoniere Mariella Crespi rientravano fra le news conosciute da quasi tutti i Soci del sempre più grande Satellite Naviglio Grande ma……una sorpresa.

Come tutti sanno il Satellite dei Lions è la culla per la nascita di un nuovo Club che deve avere almeno 20 soci; ebbene in questa serata ci si è avvicinati spaventosamente alla meta con la presentazione del diciannovesimo socio in quanto alla presenza del Lions guida del Satellite DMC Patrizia Guerini Rocco la socia Roberta Padalino ha voluto allargare la famiglia Lions proponendo la candidatura, prontamente accettata, della dott.sa Amadeo Maria Grazia.

Presenti alla cena anche i rappresentanti del Palazzetto dello skating di Vanzaghello

Alla cena hanno partecipato anche i rappresentanti del Palazzetto dello Skating Club Vanzaghello che hanno contribuito in maniera sostanziosa al service più importante del Satellite: la raccolta fondi a favore del Centro dei Cani Guida Lions di Limbiate. Nota di colore molto apprezzata dai presenti e dal primo vice presidente Tino Gola in particolare la presenza dei campioni di ballo liscio italiani che hanno donato una esibizione di tango indimenticabile ed hanno generosamente contribuito a far esibire i soci nei classici balli quali valzer, twist ed alligalli.