Cambio al vertice e bilanci per il Lions club host: "Donati 14mila euro a sostegno della famiglia"

Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale serata di chiusura dell'anno lionistico 2023-2024 del Lions Club Parabiago Host, con il passaggio di consegne per la presidenza, che è passata dalle mani di Giorgio Silvestri per arrivare a quelle di Marco Molteni, e l'ingresso di un nuovo socio, Luigi Francesco Anzani.

Il presidente uscente Giorgio Silvestri ha consegnato la campana del Club, simbolo del passaggio di carica, al socio Marco Molteni che ricoprirà la carica di presidente a partire dal primo luglio 2024 fino al 30 giugno 2025.

"Serata di chiusura - dice Silvestri -, serata di bilanci. Sono soddisfatto. Ho fatto insieme al Club molte cose che avevo in mente, prima fra tutte portare il messaggio del Club e di conseguenza dell'associazione internazionale più vicino alle realtà amministrative, religiose ed associazionistiche della nostra comunità. Farci conoscere per quanto facciamo serve a creare attrazione verso quelle persone che non hanno ancora inquadrato il vero ruolo della nostra associazione di servizio. Sotto questo punto di vista c'è ancora tanto da fare per rimuovere la patina elitaria che ci portiamo addosso da molto tempo, senza dimenticare che i soci, per lavorare meglio, insieme hanno anche bisogno di convivialità per rafforzare lo spirito di appartenenza e la condivisione degli scopi. Ho fatto molta attenzione nel comunicare all'esterno quello che abbiamo realizzato e il contesto nel quale operiamo che non è il 'ristorante' ma sono la piazza e la gente. Questo perché ritengo che il futuro di questo club stia nella voglia che ognuno di noi ha di parlare con gli altri e spiegare quello che siamo e facciamo. Ho già detto molte volte che ci mancano soci di una certa fascia di età, nati negli anni '70-'80. Dobbiamo capire con quali strumenti, iniziative, eventi farli appassionare alla vita del Club, una vita, posso dirlo dopo quasi quarant'anni, a volte faticosa ma anche interessante e molto concreta nel servizio.