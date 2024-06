Il Lions club Maggiolini impegnato sul fronte della prevenzione: supportate oltre 200 visite

Dal service "Noi con voi contro il tumore al seno" alla raccolta fondi per la chiesa di Villastanza fino ad arrivare alla consegna di ben 10 Melvin jones e all'ingresso di 4 nuovi soci. Un impegno a 360 gradi per il Lions club Giuseppe Maggiolini di Parabiago che traccia una serie di bilanci sulle attività che hanno scandito gli ultimi mesi.

La prevenzione contro il tumore al seno: supportate oltre 200 visite

Un anno fa il Lions club Parabiago Giuseppe Maggiolini inaugurava presso la Farmacia Comunale di Parabiago il service "Noi con voi contro il tumore al seno" grazie alla collaborazione col Comune di Parabiago, alla disponibilità della Farmacia a raccogliere gli appuntamenti e sopra tutto grazie alla professionalità del Dottor Giorgio Carnevali accompagnato da ..un angelo (Giancarla) che oggi abbiamo cercato di ringraziare con un simbolo lionistico. Ed ora è tempo di bilanci. Nel primo anno si sono eseguite più di 200 visite e la lista di attesa è ancora lunga in quanto il mese di settembre prossimo è già interamente occupato. Anche presso la Farmacia Legnano di via Canazza “i lavori” procedono molto bene grazie all’intervento del dottor Gigi Armiraglio e del dottor Luciano Branchini che si ringraziano di cuore per la generosità con cui mettono a disposizione il loro tempo a favore del progetto dei Lions ma a beneficio della popolazione femminile, sopra tutto la fascia più giovane.

Le altre attività svolte

Lo stesso Lions club è riuscito a fare molto e fra le iniziative più soddisfacenti val la pena di ricordare almeno la somma raccolta per dare inizio alla cordata a favore della Chiesa di Villastanza che in questi giorni verrà consegnata ufficialmente alla Parrocchia, la conferenza sulla ludopatia (nuova piaga dei tempi moderni), l’attivazione di 3 farmacie, 2 a Legnano e una a Parabiago per le visite senologiche gratuite e, cosa importante per il Club la consegna di ben 10 Melvin Jones e l’ingresso di 4 nuovi soci.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I volontari protagonisti del Charter di San Vittore Olona

Ma intanto i volontari sono stati protagonisti anche di un'altra iniziativa. La scelta di unire la ricorrenza per la Charter del LC San Vittore Olona con la festa di chiusura del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini ha lasciato tutti i presenti più che soddisfatti anche grazie al clima di amicizia che ha permeato la riunione dovuto anche al fatto che il LC Parabiago Giuseppe Maggiolini è stato il Club Sponsor per la nascita del Club sanvittorese.

Espletati tutti i rituali lionistici

Durante la cena si è quindi proceduto ad espletare una serie di eventi lionistici istituzionali quali la consegna delle pin per il 100% delle presenze, il passaggio degli incarichi fra gli officer uscenti e quelli entranti:

La presidenza del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini è passata da Carmelo di Fede a Francesco Munafò mentre il LC San Vittore Olona ha visto il passaggio del testimone da Angela Passarello a Gloria Minotto.

Si è unita poi la presentazione ufficiale del nuovo Club Satellite Numismatica del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini, rappresentato dal presidente Pietro Luigi Garavelli e dal Cerimoniere Micaela Marello, all’ingresso di due nuovi soci, Silvana Gornati e Francesco Prandoni per il LC San Vittore Olona mentre hanno ampliato le fila del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini Paolo Tonella e Roberto Girlanda.

Consegnate altre 4 Melvin jones

Il momento più emozionante, come è capitato anche durante la Charter del LC Parabiago G. Maggiolini, è stato quello dedicato alla consegna di altre quattro Melvin Jones oltre alle 6 già consegnate ad aprile. Borroni Gianmario, Crespi Riccardo, Maggi Alessandra e Tronelli Donatella” questa è stata infine la prolusione tenuta per la consegna dal primo Presidente del Club e Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco.