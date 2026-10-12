Il gestore si è messo in regola, la piattaforma ecologica riapre

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La piattaforma ecologica di Bareggio riaprirà domani, martedì 13 ottobre.

Da martedì 13 ottobre riapre la piattaforma ecologica

A seguito dell’ultima ordinanza sindacale, che imponeva la chiusura dell’ecocentro fino al 21 ottobre, il gestore ha provveduto infatti a perfezionare gli adempimenti previsti dal Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti in vigore da settembre. A darne notizia è il sindaco Linda Colombo, che nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, ha annunciato di aver revocato l’ordinanza che disponeva la chiusura della piattaforma ecologica di via Monte Nero, e che da domani, martedì 13, la struttura sarà regolarmente aperta nei consueti giorni e orari (martedì, giovedì e sabato, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18). Sarà riattivato anche il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, secondo le consuete modalità.

Completati gli adempimenti per il Rentri

Alla base della chiusura c’era il mancato completamento delle procedure richieste dalla normativa sul Rentri, con particolare riferimento alla tracciabilità digitale dei rifiuti. Il Comune aveva contestato al gestore, la società De Andreis srl, il mancato perfezionamento degli adempimenti necessari per operare sulla piattaforma comunale secondo le nuove disposizioni. Con l’ultima ordinanza, firmata martedì 6 ottobre, l’Amministrazione aveva disposto un’ulteriore sospensione fino al 21 ottobre, diffidando la società a mettersi in regola e avvertendo che, in caso di inadempienza, si sarebbe potuti arrivare alla risoluzione della concessione. Ora, con il completamento degli adempimenti richiesti, è arrivata la revoca del provvedimento e la possibilità di riaprire l’impianto già da martedì 13 ottobre. Vengono quindi meno i disagi legati alla sospensione dell’attività dell’ecocentro, che aveva reso necessario organizzare servizi sostitutivi temporanei per consentire ai cittadini di conferire il verde e i rifiuti ingombranti (che i cittadini erano stati invitati a portare la domenica mattina nel parcheggio di via Monte Grappa angolo via Gran Sasso).