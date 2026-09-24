Piattaforma ecologica chiusa, servizio temporaneo per verde e ingombranti

Dopo la chiusura temporanea della piattaforma ecologica comunale, l’Amministrazione ha attivato un servizio temporaneo di raccolta del verde e dei rifiuti ingombranti.

Piattaforma ecologica chiusa, attivato un servizio temporaneo

Domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre, dalle 8.45 alle 12, i cittadini di Bareggio potranno conferire verde e rifiuti ingombranti nel parcheggio comunale di via Monte Grappa, tra via Gran Sasso e via Monte Bernina, accanto al concessionario Gran Sasso Car. Il servizio straordinario, riservato alle utenze domestiche, è stato affidato ad Amaga dal Comune per far fronte alla sospensione delle attività della piattaforma ecologica di via Monte Nero.

La nuova chiusura, comunicata a ridosso della riapertura e contestata dall’opposizione, ha spinto i gruppi di minoranza a chiedere al sindaco Linda Colombo di riferire sulla situazione nel Consiglio comunale che si terrà nella serata di oggi, giovedì 24 settembre.

«Ci siamo mossi per garantire ai cittadini una soluzione alternativa»

L’Amministrazione comunale spiega di essersi attivata «per garantire ai cittadini una soluzione alternativa» a seguito dell’ordinanza sindacale che dispone la sospensione temporanea, per 15 giorni, dell’attività della piattaforma ecologica di via Monte Nero. Da qui l’affidamento «in via d’urgenza ad Amaga» di «un servizio straordinario di raccolta di verde e rifiuti ingombranti», previsto esclusivamente nelle mattinate delle prossime due domeniche. Per il verde resta inoltre possibile usufruire del ritiro a domicilio, prenotandolo attraverso i consueti recapiti: il numero verde 800.776717, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.30, oppure online sullo sportello utenti di Amaga.

Sospeso il ritiro a domicilio degli ingombranti

L’Amministrazione comunale precisa inoltre che «il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio è sospeso» per tutta la durata dello stop imposto all’ecocentro. Chi deve quindi smaltire mobili o altri rifiuti ingombranti dovrà quindi utilizzare il servizio straordinario nelle due date del 27 settembre e del 4 ottobre.

Il nodo del Registro per la tracciabilità dei rifiuti

Alla base del provvedimento disposto dal sindaco lunedì 21 settembre ci sono gli adempimenti previsti dal Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, entrati nella fase di piena operatività dal 16 settembre. Come aveva spiegato il Comune, dalle verifiche effettuate era emerso che gli adempimenti necessari per la completa operatività del sistema da parte del gestore De Andreis non risultavano ancora integralmente perfezionati. In particolare, la delega conferita dal Comune alla società concessionaria per gli obblighi di digitalizzazione non risultava completata. La nuova ordinanza era arrivata proprio nel giorno in cui l’ecocentro avrebbe dovuto riaprire dopo un precedente stop di 48 ore disposto per consentire al gestore l’adeguamento del software.