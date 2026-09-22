Piattaforma ecologica ancora chiusa: «Il sindaco riferisca in Consiglio»

Stamattina i cittadini arrivati per la riapertura hanno trovato il cancello chiuso. L'opposizione: «Serve chiarezza su cosa sta accadendo e sui tempi per il ripristino del servizio».

«La chiusura della piattaforma ecologica di via Monte Nero è stata un fulmine a ciel sereno? Decisamente no!». La nuova chiusura è stata comunicata ai cittadini soltanto pochi minuti prima dell’orario previsto per la riapertura. E ora l’opposizione chiede che il sindaco riferisca sulla situazione nel Consiglio comunale di giovedì 24 settembre.

La nuova chiusura della piattaforma ecologica

Questa mattina, martedì 22 settembre, prima delle 8.30, diversi cittadini si sono presentati in coda davanti alla piattaforma ecologica di Bareggio convinti di poter utilizzare il servizio dopo la chiusura disposta con ordinanza del sindaco del 17 settembre per consentire al gestore l’adeguamento del software. Invece, pochi minuti prima dell’orario previsto per la riapertura i cittadini hanno trovato una nuova amara sorpresa: un addetto comunale ha affisso al cancello della piattaforma due fogli contenenti il testo di una nuova ordinanza del sindaco che è stata adottata nella giornata di lunedì 21 settembre.

Una situazione che, per chi si è andato questa mattina alla piattaforma, è apparsa improvvisa. Ma che secondo l’opposizione, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, improvvisa non sarebbe affatto. Monica Gibillini e Lorenzo Zanzottera, capigruppo della Lista civica Bareggio 2013 e del Partito democratico, affermano:

«Lunedì 21 settembre abbiamo partecipato a una riunione in Comune, alle 19, in preparazione del Consiglio comunale del 24 settembre. Nessuna informazione è stata fornita sulla situazione della piattaforma ecologica dal presidente del Consiglio comunale e dai consiglieri di maggioranza della Lega e della Lista civica Bareggio nel Cuore presenti alla riunione, nemmeno a seguito di una nostra sollecitazione».

Una vicenda che dura da mesi

La questione della gestione della piattaforma ecologica non nasce, infatti, nei giorni scorsi. Matteo Braga, consigliere comunale del Partito democratico, ricorda:

«Nel Consiglio comunale aperto ai cittadini dello scorso gennaio, convocato su sollecitazione del Pd e di Bareggio 2013 e dopo l’intervento del prefetto, avevo chiesto informazioni sulla situazione della piattaforma ecologica. In quella sede l’assessore alle Finanze Nico Beltramello aveva riferito che erano in corso approfondimenti legali. Da allora, tuttavia, non sono stati forniti aggiornamenti da parte della Giunta comunale».

Ma dalla documentazione pubblicata sul sito comunale emerge un ulteriore elemento. Il 29 luglio, infatti, la Giunta ha infatti dato indicazione all’Ufficio Tecnico di procedere alla trasformazione della piattaforma ecologica in centro di raccolta rifiuti. I consiglieri comunali del Partito democratico Tina Ciceri e Giancarlo Lonati affermano:

«Di fronte a una vicenda che si trascina da mesi, non possiamo non rilevare il silenzio del competente assessore ai Servizi di pubblica utilità, Franco Capuano, e dell’Amministrazione comunale».

Davide Casorati, consigliere comunale della Lista civica Bareggio 2013, conclude:

«La piattaforma ecologica svolge un servizio fondamentale per la cittadinanza e una vicenda di questa rilevanza avrebbe richiesto programmazione, chiarezza e soprattutto una comunicazione tempestiva. Invece, ancora una volta, i cittadini si sono trovati davanti a un cancello chiuso e hanno appreso della nuova situazione attraverso un’ordinanza affissa pochi minuti prima dell’orario previsto per la riapertura».

La richiesta di un chiarimento in Consiglio

Da qui la richiesta di un chiarimento nel prossimo Consiglio comunale. I capigruppo Lorenzo Zanzottera e Monica Gibillini affermano:

«È quanto mai necessario che nel Consiglio comunale del 24 settembre il sindaco o l’assessore ai Servizi di pubblica utilità riferisca nelle sue comunicazioni sulla situazione della piattaforma ecologica e sulle attività che l’Amministrazione ha in essere per garantirne la riapertura nei tempi indicati nell’ordinanza. È inoltre necessario chiarire dove i cittadini possano conferire i propri rifiuti durante il periodo di chiusura».

I due periodi di chiusura, sommati tra loro, ammontano infatti a tre settimane.

«Per un servizio così importante per la cittadinanza, non basta comunicare una chiusura: occorre spiegare cosa sta accadendo, quali sono le soluzioni in campo e soprattutto quando il servizio potrà tornare pienamente operativo».