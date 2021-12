Hub vaccinale al Move In, oltre 10 mila dosi somministrate dalla riapertura

CERO MAGGIORE - ALTOMILANESE

Da quando ha riaperto i battenti, sabato 4 dicembre 2021, l'hub vaccinale del Move In di via Turati a Cerro Maggiore ha già somministrato oltre 10mila dosi. Una buona notizia per il territorio, visto che la struttura è punto di riferimento per l'intero Altomilanese. In questi giorni medici e infermieri, così come i volontari impegnati nel centro, sono al lavoro con buon ritmo: ogni giorno si viaggia alla media di 110-120 vaccinazioni. Da non dimenticare che, nella prima settimana di riapertura, si era registrato un boom di prime somministrazioni dovute all'introduzione del Super green pass.

Il centro vaccinale di Cerro Maggiore era stato inaugurato il 15 marzo 2021 alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Dopo 6 mesi la notizia della chiusura del centro, per passare la "palla" ai Centri di prossimità. In quei mesi si era chiuso con un totale di quasi 150mila dosi somministrate. Poi, vista la necessità delle terze dosi, la notizia della riapertura del centro: cosa avvenuta il 4 dicembre 2021.