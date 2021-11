Riapre il centro vaccinale al Move In

Dal 4 dicembre

Già da qualche giorno chi accede al portale per prenotare la terza dose anti Covid trova tra le opzioni anche l'hub di Cerro Maggiore.

A dare l'annuncio ufficiale è stato il sindaco Nuccia Berra, in un videomessaggio postato ieri sulla propria pagina facebook. L’hub realizzato nel parco commerciale di via Turati era stato inaugurato il 15 marzo alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed era rimasto operativo fino allo scorso 10 ottobre. Partito in sordina con meno di 200 vaccinazioni al giorno, ad aprile-maggio era arrivato a quota 1.300 dosi giornaliere, ritmo mantenuto per tutta l’estate, per un totale di 159mila dosi complessive. La struttura, che rappresenta uno dei «centri massivi» di vaccinazione della zona, aveva poi chiuso i battenti, e le vaccinazioni erano proseguite nei «centri di prossimità» nell’ex ospedale di Legnano e negli ospedali di Cuggiono, Magenta e Abbiategrasso. Ora la riapertura, alla luce dell’accelerata sulla somministrazione della terza dose, considerata prioritaria per scongiurare la quarta ondata della pandemia. Dopo la riduzione da sei a cinque mesi dell’intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale e la dose booster, nella serata di mercoledì è arrivato l’annuncio che amplia enormemente la platea di chi può ricevere il richiamo: da mercoledì 1 dicembre 2021 infatti tutte le persone con più di 18 anni potranno prenotarsi per la terza dose. L'hub al Move In riaprirà i battenti a partire da sabato 4 dicembre.

"Mascherina anche nei luoghi aperti quando c'è affollamento"

Nel suo videomessaggio, il sindaco Berra ha aggiornato i cittadini anche sula situazione dei contagi in paese. "Abbiamo un incremento dei casi - ha detto - Attualmente nel nostro comune contiamo circa 50 positivi. L'età media si è abbassata: ora è di circa 50 anni. La situazione è sotto controllo, anche perché a Cerro superiamo il 90% dei vaccinati, ma invito tutti ad aderire all'invito di procedere alla terza dose. A questo proposito vi informo che dal 4 dicembre verrà riaperto il centro vaccinale al Move In; abbiamo firmato ieri l'accordo con Asst ed è già possibile fissare appuntamenti". Berra ha poi toccato l'argomento delle classi in quarantena, ricordando che i protocolli del Ministero della Salute prevedono ora una quarantena per i bambini che devono eseguire i tamponi e fino all'esito negativo. Infine, l'invito alla prudenza: "Mantenete le misure preventive che abbiamo sempre consigliato - mascherina e disinfezione delle mani - e indossate la mascherina anche nei luoghi aperti dove c'è affollamento, per esempio nei mercati".

Nella foto di copertina: il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra nel videomessaggio postato sul proprio profilo facebook