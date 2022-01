Hub del Move In, via alle vaccinazioni per bambini U12: saranno 200 al giorno

CERRO MAGGIORE-ALTOMILANESE

I piccoli stanno iniziando a ricevere le loro prime dosi: consegnato a loro un'mportante pergamena per il loro contributo nella lotta contro il Coronavirus

Hub vaccinale del Move In di Cerro Maggiore: partite le somministrazioni per i bambini sotto i 12 anni.

Hub vaccinale del Move In, arrivano i bimbi

I primi bambini sono arrivati la mattina di ieri, 3 gennaio 2022: tutti under 12 e pronti a ricevere la loro prima dose di vaccino contro il Covid. E' quanto si è visto all'hub vaccinale del Move In di via Turati di Cerro Maggiore, hub dell'Altomilanese. I piccoli, arrivati insieme alla mamma e al papà hanno atteso tranquilli il loro turno poi, dopo la vaccinazione, hanno ricevuto un attestato per il loro aiuto nella battaglia contro il Coronavirus. Ogni giorno saranno 200 gli U12 che saranno vaccinati nell'hub cerrese: per i più piccoli sono stati predisposti due box, allestiti grazie alle donazioni dell'associazione "Le stelle di Lorenzo". Anche il sindaco Nuccia Berra è arrivato per salutare i bambini e ringraziare tutto il personale.

Si continua anche con gli adulti

Prosegue poi la vaccinazione anche degli adulti: le somministrazioni totali, ogni giorno, continuano a superare abbondantemente le 1000 al giorno (ieri sono state ben 1200). Da ricordare che l'hub era stato inaugurato a marzo alla presenza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, 6 mesi dopo era stato chiuso dopo aver somministrato ben 150mila dosi di vaccino, poi il 4 dicembre 2021 la riapertura.