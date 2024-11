Guida Michelin 2025: tre stelle arrivano a Cornaredo e San Pietro all'Olmo

E' stata presentata oggi, al Teatro Pavarotti di Modena, la Guida Michelin 2025, con i migliori ristoranti d'Italia:a ricevere due stelle il D'O di Cornaredo e una stella anche per il ristorante Olmo di Cornaredo.

Guida Michelin 2025: una Stella arriva anche a Cornaredo

Presentazione della nuova guida in occasione del 70° anniversario della presenza della guida dei ristoranti in Italia. 14 i ristoranti in Italia hanno ricevuto la massima onorificenza con tre stelle. La Lombardia guida la classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia - Romagna (4), Piemone e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.

Ad Ovest di Milano a ricevere una stella l'Olmo dello chef Oldani e sempre dello chef milanese le due stelle del D'O: diversi i ristoranti che a Milano hanno ricevuto il riconoscimento per la qualità del loro prodotto.

Ecco l'elenco completo di tutte le stelle Michelin presenti in Lombardia e nel resto d'Italia:

https://guide.michelin.com/it/it/notizia/michelin-guide-ceremony/tutte-le-stelle-della-guida-michelin-italia