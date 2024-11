Una cena benefica a favore dell’ospedale di Emergency a Gaza è stata organizzata da Anpi, Comune di Rho e Acli. La cena il cui ricavato sarà interamente devoluto a Emergency, l’organizzazione umanitaria che ha scelto di aprire un ospedale a Gaza per assistere i civili palestinesi bisognosi di cure, in particolare i bambini si terrà venerdì 22 alle 20 nel salone dell’oratorio San Carlo di via Bettinetti.

Per partecipare occorre prenotarsi entro il 18 novembre

Per partecipare occorre prenotarsi entro il 18 novembre 2024 scrivendo a uno dei seguenti indirizzi mettendo in oggetto «Rho per Gaza» anzanimario@yahoo.it; alex48@virgilio.it; comunicazione@comune.rho.mi.it. «Non possiamo solo parlare, dobbiamo fare qualcosa come cittadini che assistono a una tragedia umanitaria di notevoli dimensioni - spiega il presidente di Anpi, Mario Anzani – Un piccolo gesto, come partecipare a una cena benefica, non costa grandi sacrifici ma ha un significato notevole».

L'assessore Vergani: "Non possiamo assistere inermi a una tragedia che sta colpendo famiglie e bambini"

Della stessa idea anche il vice sindaco Maria Rita Vergani. «Non possiamo assistere inermi a una tragedia umanitaria che sta colpendo soprattutto famiglie e bambini – commenta il Vicesindaco e assessore alla Cittadinanza attiva Maria Rita Vergani – Come già fatto in occasione di altre emergenze che hanno coinvolto il nostro Paese, penso alla piadina solidale per le vittime dell’alluvione in Romagna, chiediamo davanti alla guerra in corso la partecipazione dei rhodensi, per sostenere un progetto di una realtà che ben conosciamo, come Emergency»